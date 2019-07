De verzekering gewaarborgd wonen helpt kredietnemers hun hypothecaire lening af te betalen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Sinds 15 juni zijn de voorwaarden versoepeld.

Al twintig jaar biedt de Vlaamse overheid de verzekering gewaarborgd wonen aan. Toch is die dekking bij velen onbekend. Jammer, want ze biedt alleen maar voordelen. Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich er kosteloos mee indekken tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De premies worden betaald door de Vlaamse overheid. Voor de kredietnemer is de verzekering helemaal gratis. Addertjes onder het gras zijn er niet.

...