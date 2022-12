Vanbreda Risk & Benefits neemt in België een verzekeringsportefeuille over en in Nederland een makelaarskantoor in Rotterdam. De acquisities passen in de plannen van de verzekeringsmakelaar om uit te groeien tot een Benelux-groep die tegen 2030 200 miljoen euro omzet boekt in België en 100 miljoen in Nederland.

Vanbreda Risk & Benefits uit Antwerpen is sinds vorig jaar de grootste verzekeringsmakelaar van ons land. De onderneming wil blijven groeien in België, maar vooral zijn actieterrein uitbreiden tot de hele Benelux. In Nederland mikt Vanbreda op een omzet van 100 miljoen euro tegen 2030, zeven keer zoveel als vandaag.

Twee acquisities zetten die strategie in de verf. In België neemt Vanbreda een deel van de portefeuille van sectorgenoot Driesassur uit Antwerpen over. Driesassur is gespecialiseerd in verzekeringen gelieerd aan de internationale kunst-, diamant- en juwelenhandel. De klassieke portefeuille brand-, auto- en aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren, kmo's en grote bedrijven verhuist naar Vanbreda. Het gaat in totaal om zo'n 1.800 klanten. De portefeuille vertegenwoordigt 2,7 miljoen euro aan premie-inkomsten.

"Deze overname kadert in onze strategie om duurzaam te groeien, zowel organisch als via gerichte overnames", zegt Pedro Matthynssens, de CEO van Vanbreda Risk & Benefits. "We zitten op koers om onze groeidoelstelling van 200 miljoen euro tegen 2030 in België te realiseren. Driesassur is wereldwijd actief vanuit negen kantoren en maakt deel uit van de Franse makelaarsgroep Diot-Siaci. Ze is een jarenlange partner van Vanbreda in ons internationale netwerk Lockton Global. De klantenportefeuille die we overnemen, sluit perfect aan bij onze expertise."

Allianz krijgt minderheidsparticipatie in Vanbreda Nederland

In Nederland koopt Vanbreda het makelaarskantoor Havelaar & van Stolk en het volmachtbedrijf Helviass Verzekeringen uit Rotterdam. Die bedrijven waren in handen van Allianz Nederland. Als gevolg van de transactie verwerft Allianz een minderheidsaandeel in Vanbreda Nederland. Er zijn naar verluidt bindende afspraken gemaakt opdat Vanbreda Nederland ongebonden en onafhankelijk advies kan blijven geven aan zijn klanten. In Nederland is het niet uitzonderlijk dat een verzekeringsmaatschappij aandelen bezit in een makelaarskantoor, in België komt die praktijk minder voor.

De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en advies van de ondernemingsraad van Allianz. Naar verwachting kan de overname begin 2023 worden afgerond. Voorlopig gaan Havelaar & van Stolk en Helviass Verzekeringen verder onder eigen naam. Het komende jaar wordt gekeken hoe beide bedrijven geïntegreerd worden in Vanbreda Nederland. Het uitgangspunt daarbij is dat er plaats is en blijft voor alle medewerkers, aldus een persbericht.

Elkaar aanvullen en versterken

Volgens Valentina Visser, algemeen directeur van Havelaar & van Stolk, passen beide bedrijven goed bij elkaar: "Wij adviseren allebei grote en kleine bedrijven in diverse marktsectoren. Door onze krachten te bundelen op het gebied van expertise in risicomanagement op de zakelijke markt, schaalvergroting en inkoopkracht kunnen we elkaar verder aanvullen en versterken."

Vanbreda Risk & Benefits verwacht zijn boekjaar 2022 af te sluiten met een omzet van 135 miljoen euro in België en 13,7 miljoen euro in Nederland. Dat is exclusief de twee overnames, die pas vanaf 2023 meegenomen worden in de cijfers. Havelaar & van Stolk voegt 6 miljoen euro omzet toe aan de Nederlandse activiteiten van Vanbreda. Tegen 2030 wil de Belgische makelaar 100 miljoen omzet realiseren in Nederland. In totaal bedient Vanbreda meer dan 25.000 bedrijfsklanten vanuit 18 kantoren in de Benelux.

