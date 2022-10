In de rente op spaarboekjes zit, op enkele uitzonderingen na, nog maar weinig beweging. Maar de rente op spaarverzekeringen zit wel in de lift. Verschillende verzekeraars hebben de gegarandeerde rente al verhoogd, kondigen een verhoging aan of overwegen het.

De Belgische rente op tien jaar staat donderdag opnieuw gezwind boven 3 procent, nadat ze vorige vrijdag al even boven die symbolische drempel was komen piepen. In 2019, 2020 en 2021 flirtte ze op verschillende momenten met 0 procent. Dat was goed nieuws voor de Belgische staat, die gratis kon lenen. Iets minder goed nieuws was het voor de Belgische spaarders, wiens rendement losjes gebaseerd wordt op rendementen als die van Belgische overheidsobligaties.

De steile renteklim in 2022 inspireerde nog maar weinig banken om de spaarrentes op te trekken. Enkel CKV en Santander kondigden al een renteverhoging aan voor een gereglementeerd spaarboekje. MeDirect trok de rente op de niet-gereglementeerde ME3-spaarrekening op van 0,09 naar 0,3 procent netto.Voor de rente op tak21-levensverzekeringen zit dat anders. Daar zit meer beweging in. Ter herinnering: bij zo'n levensverzekering is er een rendement dat gegarandeerd wordt, met de mogelijkheid op ietsje meer rendement, als het de verzekeraar voor de wind gaat. De beleggers moeten rekenen op een looptijd van minstens acht jaar. Wie zijn geld te snel uit een tak21-contract haalt, wordt daarvoor fiscaal gestraft. Dat maakt ook dat het spaargeld in zo'n tak21-contract op een iets langere termijn kan worden belegd in obligaties dan doorgaans het geval is voor spaargeld dat onmiddellijk opvraagbaar is op een spaarrekening.De verzekeraars hebben de gegarandeerde rente de afgelopen jaren niet enkel stelselmatig naar beneden gebracht, ze zijn ook steeds minder langlopende garanties beginnen te bieden. Wat bent u met een gegarandeerde rente van 1 procent voor een jaar, als u voor acht jaar vastzit en niet zeker weet of het contract de zeven daaropvolgende jaren nog iets opbrengt?We doen een grabbel uit de ton van de aankondigingen van de voorbije weken:Argenta verhoogt op zaterdag 22 oktober de gegarandeerde intrestvoet voor het Argenta Life Plan van 0,7 naar 1,8 procent. Dat is meer dan een verdubbeling.KBC biedt sinds maandag 17 oktober opnieuw een minimale rentevoet van 1 procent aan voor een 8-jarige garantieperiode.AG Insurance trok op 1 september de gegarandeerde rente op van 0,25 naar 0,75 procent, voor de niet-fiscale tak21-levensverzekeringen die BNP Paribas Fortis verdeelt.Patronale Life verhoogt tijdelijk, tot en met 30 november, de gewaarborgde rente op zijn tak21-spaarverzekeringen Secure21, Starfic, Safe21 en Fructisafe.