Verzekeraars op zoek naar nieuwe inkomsten: van klusjesdienst tot medisch advies

Godelieve is 73 jaar en niet meer zo goed te been. Haar kinderen moeten haar helpen met de papieren, maar ook steeds meer met kleine probleempjes. Een lekkende kraan, een kapot rolluik. Maar even goed weet Godelieve soms niet meer hoe de afstandsbediening van de televisie werkt, of ze vergeet de sleutel van haar huis als ze even naar de bakker gaat. En de kinderen zijn bezorgd dat ze op een dag een val maakt en niemand kan verwittigen.

