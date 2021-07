Meer dan een week na de zware overstromingen in de regio Luik en Verviers, zijn er slachtoffers die hun beschadigde goederen nog bijhouden in afwachting van het bezoek van een verzekeringsexpert. Geconfronteerd worden met die spullen is niet alleen emotioneel zwaar, in sommige gemeenten leidt dit ook tot sanitaire problemen, met bederf of stank tot gevolg.

Nochtans is het voor particulieren niet nodig om alle beschadigde gebruiksvoorwerpen te bewaren, de expertise kan ook uitgevoerd worden op basis van foto's of video's, luidt het bij de verzekeringssector. Enkel voor voorwerpen met een atypische waarde, zoals oude meubelen of kunstvoorwerpen, wordt aangeraden om die te bewaren tot de expert is langsgekomen.

'De experts gaan zich flexibel opstellen', verzekert sectorvereniging Assuralia. Er is begrip dat vervuilde goederen problemen kunnen stellen op sanitair vlak. 'Men volgt best de richtlijnen van de gemeente hieromtrent.'

Voor beschadigde goederen of gereedschap van een kmo wordt aan de verzekerde gevraagd om contact op te nemen met zijn verzekeraar of makelaar.

Nochtans is het voor particulieren niet nodig om alle beschadigde gebruiksvoorwerpen te bewaren, de expertise kan ook uitgevoerd worden op basis van foto's of video's, luidt het bij de verzekeringssector. Enkel voor voorwerpen met een atypische waarde, zoals oude meubelen of kunstvoorwerpen, wordt aangeraden om die te bewaren tot de expert is langsgekomen. 'De experts gaan zich flexibel opstellen', verzekert sectorvereniging Assuralia. Er is begrip dat vervuilde goederen problemen kunnen stellen op sanitair vlak. 'Men volgt best de richtlijnen van de gemeente hieromtrent.' Voor beschadigde goederen of gereedschap van een kmo wordt aan de verzekerde gevraagd om contact op te nemen met zijn verzekeraar of makelaar.