Meer dan duizend gezinnen uit de door overstromingen getroffen steden en gemeenten hebben met de hulp van hun verzekeraar een tijdelijke huisvesting gevonden. Dat meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, dinsdag na een rondvraag bij zijn leden.

De nooit eerder geziene overstromingen in ons land van 14 tot 16 juli veroorzaakten zoveel schade dat talrijke woningen tijdelijk of definitief onbewoonbaar zijn geworden. Sommige woningen werden door het water vernield en anderen worden om veiligheidsredenen afgebroken. De meerderheid van de getroffen gezinnen vond snel onderdak bij familie of vrienden. Naar verluidt zijn er nog families die hun woning niet wensen te verlaten en die op de bovenverdieping verblijven, aldus Assuralia. Een groot aantal gezinnen schakelden hun verzekering in voor het vinden van een eerste tijdelijk adres.

Uit een - nog onvolledige - rondvraag van Assuralia bij de verzekeraars blijkt dat meer dan 1.000 gezinnen, samen zo'n 2.300 personen, vandaag via hun verzekering in een hotelkamer, een B&B of in een huurappartement verblijven. De verzekeraars bieden deze dienstverlening aan in het kader van de waarborg natuurrampen die deel uit maakt van de brandverzekering voor woningen en kleine handelszaken.

Assuralia becijfert momenteel nog de financiële impact van deze historische natuurramp. De verzekeringskoepel hoopt binnen 'een aantal dagen' een eerste raming te communiceren. Intussen blijft de sector overleggen met alle bevoegde overheden over de bijstand aan de slachtoffers en de vergoeding van geleden schade, luidt het.

