Verzekeraar Generali Belgium omgedoopt tot Athora Belgium

Generali is al sinds 1901 actief in ons land. De verzekeringsgroep met zetel in het Italiaanse Trieste ging toen van start als 'Assurances Générales de Trieste'. Athora, dat de overnamedeal van ongeveer 540 miljoen euro aankondigde in april, wil nu het bedrijf voort laten groeien onder de nieuwe vlag.

'Naast het verder ontwikkelen van de activiteiten van Generali Belgium, plannen we de komende jaren ook om aanzienlijke kapitaalmiddelen in te zetten in de Benelux en actief groeimogelijkheden te zoeken in de regio', zegt Beneluxverantwoordelijke Eric Viet daarover in het persbericht. Athora wil continuïteit bieden aan de klanten en makelaars, voegt interim-CEO Dorsan van Hecke van Generali Belgium toe. 'We hebben sterke ambities voor onze businesslijnen', zegt hij ook. De verzekeraar blijft een Belgische entiteit en de polissen blijven in ons land.

Athora Holding noemt de deal een mijlpaal om de Europese verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten uit te bouwen. 'De Belgische markt biedt kansen voor Athora om de retailverzekeringsactiviteiten van de maatschappij verder te ontwikkelen en we kijken ernaar uit om voort te bouwen op de bijzonder waardevolle 117 jaar lange geschiedenis en ervaring van Generali Belgium', zegt managing partner Michele Bareggi.

Generali Belgium telt 530.000 klanten voor zijn levens- en schadeverzekeringen. In 2017 bedroegen de totale premie-inkomsten ongeveer 640 miljoen euro.