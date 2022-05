In Parijs en Istanbul liepen de 1 mei-demonstraties vorige zondag uit de hand. Ook onze hoofdstad krijgt geregeld af te rekenen met betogingen en rellen. Maar wie vergoedt dan de schade aan woningen, handelszaken en voertuigen?

Tegenstanders van de coronaregels en het vaccinatiebeleid, klimaatbetogers, ontevreden landbouwers, vakbonden en voetbalhooligans: allemaal hebben ze in het verleden weleens schade veroorzaakt tijdens manifestaties of rellen. Brievenbussen, woningramen, winkelramen, straatmeubilair en auto's op de route moeten het het vaakst ontgelden. Maar is die schade verzekerd? En in welke mate?

Tegenstanders van de coronaregels en het vaccinatiebeleid, klimaatbetogers, ontevreden landbouwers, vakbonden en voetbalhooligans: allemaal hebben ze in het verleden weleens schade veroorzaakt tijdens manifestaties of rellen. Brievenbussen, woningramen, winkelramen, straatmeubilair en auto's op de route moeten het het vaakst ontgelden. Maar is die schade verzekerd? En in welke mate?Geraakt uw woning of handelszaak beschadigd tijdens zo'n manifestatie, dan kunt u terugvallen op uw brandverzekering. "De brandpolis dekt de schade die je gebouw oploopt bij rellen, volkstoelopen, terreurdaden, sabotage of arbeidsconflicten", stelt de verzekeringskoepel Assuralia. "Ze omvat standaard een dekking tegen glasbreuk, en vergoedt dus de kosten voor het vervangen van gebroken ramen of etalageramen."Veroorzaakt bijvoorbeeld een molotovcocktail of een voetzoeker brand in uw woning of winkel, dan is die schade eveneens gedekt binnen de brandpolis. Dat geldt ook voor de inboedel, op voorwaarde dat die mee verzekerd is.Namen de relschoppers spullen mee uit uw voortuin of stalen ze goederen uit uw winkel, dan dekt de brandverzekering de schade voor bepaalde goederen, voor zover in de brandverzekering de optie 'diefstal' werd onderschreven. Sommige verzekeraars hanteren daarvoor wel een vergoedingsplafond.Liep uw handelszaak zoveel schade op dat die tijdelijk moet sluiten? "In dat geval voorziet de brandpolis mogelijk in een vergoeding 'bedrijfsschade' via een dekkingsuitbreiding die - eventueel gedeeltelijk - het inkomensverlies dekt tot de commerciële activiteit kan worden hervat", klinkt het bij Assuralia.Afhankelijk van de bepalingen in uw polis draait u in alle bovenstaande gevallen wel zelf op voor de vrijstelling of franchise.Nadat de brandverzekeraar uw schade heeft vergoed, zal hij trachten de kosten te verhalen op de daders van de feiten. Maar daar hoeft u als verzekerde niet meer wakker van te liggen.Bij schade aan voertuigen die geparkeerd staan langs het parcours van betogers of relschoppers vergoedt de full-omniumautoverzekering in principe onmiddellijk de verzekerde. Die polis omvat standaard een dekking tegen vandalisme. Houd ook hier rekening met een eventueel zelf te betalen franchisebedrag."Weet wel dat zelf deelnemen aan betogingen of rellen een van de uitsluitingsgronden is in de autoverzekeringsovereenkomst", merkt Assuralia op. "Begeef je je als manifestant met je auto in de betogende massa en loopt je voertuig daardoor schade op, dan komt de omniumverzekering niet tussenbeide in de herstellingskosten." De bewijslast ligt dan wel bij de verzekeraar.Wie geen full omnium heeft, moet hopen dat de politie de personen vindt die zijn wagen toetakelde. Camerabeelden kunnen soelaas brengen. De opgespoorde daders zullen dan de rekening gepresenteerd krijgen.Andere vormen van vandalisme Ook wanneer u het slachtoffer bent geworden van elke andere vorm van vandalisme of kwaadwilligheid - dus niet in het bijzonder in het kader van demonstraties of rellen - is het verstandig om na te gaan of uw verzekeraar de geleden materiële schade dekt. De ene polis is evenwel de andere niet. Bepaalde brandverzekeringen komen bijvoorbeeld tussen wanneer (ongeïdentificeerde) derden - denk aan hangjongeren of dronken studenten - uw brievenbus afbreken of uw garagepoort met graffiti bekladden, maar andere doen dat niet. Vandalisme aan uw wagen buiten de context van manifestaties wordt evenmin in elke (full-)omniumpolis opgenomen als gedekt risico. Ook op dit vlak zult u dus mogelijk binnen de voorwaarden van het ene verzekeringscontract wel vergoed worden, maar binnen die van het andere niet. De kans bestaat ook dat de verzekeraar bijvoorbeeld wel een deuk in uw motorkap of een afgebroken buitenspiegel vergoedt, maar een lekgestoken band dan weer niet.