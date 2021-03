Indien de verzekering tussenkomt bij schade aan huizen als gevolg van een inkrimpende bodem, dan moet de premie van de brandverzekering wel betaalbaar blijven. Dat zegt sectorfederatie Assuralia donderdag in reactie op de reportage van Pano.

Het reportagemagazine toonde woensdag hoe in Vlaanderen honderden huizen scheuren en barsten vertonen omdat de klei- of leemgrond waarop ze staan, inkrimpt. Dat is het gevolg van de droger wordende bodem. Verschillende mensen getuigden hoe hun brandverzekering de geleden schade niet wil dekken.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) liet intussen weten dat ze met de verzekeringssector aan een oplossing werkt voor mensen van wie de woning beschadigd is geraakt als gevolg van een inkrimpende bodem.

Assuralia beaamt dat. 'Sinds begin dit jaar zit Assuralia samen met de gewesten en de bevoegde kabinetten om in constructief overleg een verzekerbare uitweg te vinden', zegt CEO Hein Lannoy in een reactie.

'Betaalbaar'

Maar Lannoy wijst meteen ook op het kostenplaatje en wat de gevolgen kunnen zijn voor de kost van een brandverzekering. Er moet een 'werkbare, klare oplossing' gevonden worden voor de slachtoffers. De problematiek wordt 'veroorzaakt door een risico dat verzekeraars vandaag niet kunnen inschatten', terwijl ze het risico 'zeer moeilijk kunnen mutualiseren en spreiden'. 'Deze oplossing moet vanzelfsprekend ook voor de consument haalbaar zijn. De premie van de brandverzekering moet betaalbaar blijven', aldus de Assuralia-CEO.

Verduidelijking wetsartikel

Test-Aankoop stelt dan weer dat verzekeraars momenteel de wet die verzekering van natuurrampen regelt, creatief gebruiken om aan hun verplichtingen te ontkomen. Volgens de consumentenorganisatie volstaat een verduidelijking van een wetsartikel via een interpretatieve wet om de betrokken eigenaars wel te beschermen.

Vlaanderen is een van de meest dichtbebouwde en dus verharde regio's van Europa. Dat speelt samen met de toenemende droogte een rol bij de droger wordende bodem, omdat regenwater minder de kans heeft in de bodem te dringen. Maar Pano stelde ook aan de kaak dat in Vlaanderen al dan niet illegaal massaal water opgepompt wordt, ook door particulieren.

