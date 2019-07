Reisbijstandorganisaties Touring en Europ Assistance noteerden een stijging van het aantal medische interventies in het buitenland in de maand juli, vergeleken met vorig jaar. Dat heeft te maken met het warme weer. Bij Touring gaat het om een stijging met ongeveer een vierde, bij Europ Assistance om een lichte stijging, van 2 procent.

Touring kreeg in juli 19.500 oproepen voor reisbijstand, ongeveer hetzelfde aantal als vorig jaar. Het aantal tussenkomsten op het terrein steeg wel met 3 procent, van 5.992 tot 6.195. De medische tussenkomsten stegen van 516 naar 695. 'Door de aanhoudende hitte in grote delen van Spanje, Griekenland, Italië, Oost-Europa en Zuid-Frankrijk noteert de reisbijstand van Touring een sterke stijging van het aantal tussenkomsten voor maag- en darmproblemen bij de vakantiegangers. Het aantal infectieproblemen steeg met 28 procent tegenover de eerste vier vakantieweken van vorig jaar. En het aantal mensen met een zonneslag stijgt van 101 naar 121. Zulke warme temperaturen vereisen veel meer hygiëne van de vakantiegangers en daar loopt het mis', aldus Touring. Met de bijstandsaanvragen in België erbij kreeg Touring in juli ruim 60.000 oproepen.

Europ Assistance registreerde van vrijdag 28 juni tot en met zondag 28 juli 44.789 bijstandsaanvragen, zowel voor het binnen- als buitenland. Dat is 7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, wat vooral te verklaren is door de daling van het aantal technische dossiers.

Sinds het begin van de zomer opende Europ Assistance 1.099 medische dossiers in het buitenland, 2 procent meer dan in dezelfde periode in 2018, die ook al heel druk was. De meest voorkomende problemen waren letsels, breuken en verwondingen (42 procent), infecties (12 procent), spijsverteringsproblemen (9 procent) en hart- en vaatziekten (3 procent). In vier op de tien medische dossiers ging het om jongeren van 0 tot en met 20 jaar. Zij worden vaker getroffen door maag- en darmproblemen, keel-, neus- of oorinfecties en infectieproblemen.

Europ Assistance zag een daling van autopech in het buitenland. Sinds het begin van de zomer opende de organisatie 1.987 technische dossiers, 12 procent minder dan vorig jaar. De hoge temperaturen in sommige regio's lijken op dat vlak voorlopig dus geen grotere invloed dan vorig jaar te hebben gehad.

Tot slot moest Touring 54 mensen die in de maand juli op vakantie overleden weer naar België brengen, tegenover 49 in juli vorig jaar. Europ Assistance moest in juli acht overledenen repatriëren.