Rechtsbijstandsverzekering wordt fiscaal voordelig

Een bouwgeschil of een echtscheiding: het zijn maar twee van de vele voorbeelden die aangeven dat iedereen in zijn leven in aanraking kan komen met Justitie. Voor mensen die geen aanspraak maken op tweedelijnsbijstand - een pro-Deoadvocaat - wil de regering de rechtsbijstandverzekering promoten door de verzekering fiscaal voordelig te maken.

Het voordeel komt neer op een belastingvermindering van 120 euro. Wie de verzekering neemt, kan de premie aftrekken van de belastingaangifte. De maximumwaarborg ligt op minstens 13.000 euro per geschil in burgerlijke zaken en 13.500 euro voor strafzaken. Voor een geschil rond een echtscheiding of wettelijke samenwoning bedraagt de waarborg minstens 3.375 euro per verzekerde persoon en 6.750 euro voor de contractuele geschillen in de bouw.

'Iedereen kan in aanraking komen met justitie en in sommige zaken kunnen de kosten snel oplopen. Door een verzekering af te sluiten, kunnen mensen een hoge factuur achteraf vermijden', aldus minister van Justitie Koen Geens.