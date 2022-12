Private equity werkt als een brandversneller voor de consolidatie van verzekeringsmakelaars, stelt Pedro Matthynssens, CEO van Vanbreda Risk & Benefits.

Private-equitybedrijven zijn op het overnamepad in de sector van de Belgische verzekeringsmakelaars. Vorige maand nam het private-equityfonds Ergon Capital Partners Allia over, dat zo'n 55 miljoen euro omzet vertegenwoordigt. De details van de transactie zijn niet bekend, maar het gerucht doet de ronde dat Ergon 70 procent van de aandelen heeft gekocht. De transactiewaarde zou daardoor neerkomen op veel meer dan 50 miljoen euro. Hillewaere Groep werd begin dit jaar overgenomen door Five Arrows Principal Investments, het fonds van de bank Rothschild & Co. Een deal van minstens 10 miljoen euro. Kort daarvoor kocht LFPI, het fonds van de zakenbank Lazard, de Brusselse verzekeringsmakelaar Wilink, die toen 35 miljoen euro omzet draaide.

Private equity vormt de verzekeraars van de toekomst.

Dat betekent dat private-equityspelers in korte tijd meer dan 100 miljoen euro investeerden in Belgische verzekeringsmakelaars. De strategie achter dat financiële geweld wordt in private-equitykringen multiple arbitrage genoemd. Dat is vakjargon voor een eenvoudige filosofie: een bedrijf tegen een lage prijs kopen en tegen een hoge prijs verkopen, zonder operationele verbeteringen. De aandelen van Allia, Hillewaere en Wilink worden waarschijnlijk over enkele jaren opnieuw te koop aangeboden tegen een hogere prijs.

Hoe valt die succesformule te verklaren? Als je de waarde van twee bedrijven vergelijkt, zal het grootste bedrijf meestal een hogere waardering hebben. Want er wordt een hogere vermenigvuldigingsfactor voor de omzet en/of de winst gebruikt om de waarde te bepalen. Door de gekochte bedrijven simpelweg groter te maken door fusies en overnames, kun je de prijs van de delen dus opdrijven. En hoe hoger de prijzen oplopen, hoe meer ondernemers geneigd zijn hun bedrijf te verkopen.

Private-equitybedrijven dragen actief bij aan de consolidatie van de sector van verzekeringsmakelaars. Meer nog: ze versnellen die trend. Zo kocht Hillewaere in één klap zeven verzekeringskantoren, waardoor het in omvang verdubbelde tot 200 medewerkers en 24 miljoen euro omzet.

De groei van bedrijven die eigendom zijn van private equity verloopt meestal niet gelijkmatig, maar in spurten. Na een eerste groeifase verkoopt de ene private-equityspeler aan de andere voor een volgende ontwikkelingsfase. Soms verkopen ze ook aan zichzelf door het bedrijf van één financieel fonds naar een ander te verschuiven. De enorme hoeveelheid financiële vuurkracht in de private-equitysector en het feit dat hefbomen als kredieten en zelfs de effectisering van fondsen worden gebruikt, betekent dat die stoelendans nog wel even kan doorgaan.

De Belgische markt van verzekeringsmakelaars bestaat historisch gezien uit kleine lokale spelers. Onder impuls van private equity zullen er de komende jaren steeds vaker grotere gehelen worden gevormd. De particulieren en de bedrijven die klant zijn bij de makelaars die deel uitmaken van zulke deals, zullen daar helaas minder goed bij varen. De focus van private-equitybedrijven ligt uitsluitend op het maximaliseren van de waarde van het aangekochte bedrijf. Terwijl onafhankelijke makelaars zich net differentiëren in de markt door sterk in te zetten op de persoonlijke relatie met de klant en de optimalisering van de dienstverlening.

Private equity werkt als een brandversneller voor de consolidatie van verzekeringsmakelaars. De distributie van verzekeringen zal daardoor op termijn stevig indikken in België. Grotere makelaars zijn minder afhankelijk van verzekeraars. Zal die evolutie verzekeraars er op termijn niet toe aanzetten ook in het strijdperk te treden en te investeren in eigen distributie door deels of geheel eigenaar te worden van een grotere makelaar? Maar opboksen tegen private-equitygiganten, het is niet iedereen gegeven.

