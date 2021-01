Er hebben opnieuw minder automobilisten bij het Auto Tariferingsbureau aangeklopt voor een autoverzekering, omdat ze er op de gewone markt geen meer kunnen krijgen. Het bureau kreeg in zijn gebroken boekjaar (tot eind oktober 2020) 37.805 aanvragen binnen, 3,3 procent minder dan het jaar ervoor, zo blijkt uit zijn statistieken.

Een autoverzekering is verplicht voor bestuurders in ons land. Maar niet iedereen krijgt er zo gemakkelijk een. Wie bijvoorbeeld meerdere ongevallen heeft veroorzaakt, kan in de praktijk vaak geen verzekering meer krijgen of alleen tegen erg hoge tarieven. In dergelijke gevallen kunnen ze zich (sinds 2003) tot het Tariferingsbureau wenden. Dat helpt hen correcte verzekeringsvoorwaarden en premies vast te leggen.

Jarenlang steeg het aantal aanvragen, al viel het tempo van de toename stelselmatig terug. Van +9,9 procent in het boekjaar 2015-2016, naar +6,5 procent een jaar later, tot +1,1 procent in de periode 2017-2018. In het boekjaar 2018-2019 was er voor het eerst een lichte daling van -0,8 procent. Die daling zet zich nu verder. De 37.805 aanvragen leidden uiteindelijk tot 28.677 contracten bij verzekeringsmaatschappijen. In het boekjaar 2018-2019 ging het om 29.726 contracten op 37.459 aanvragen. En nog een nuancering: bij bijna twee derde van de aanvragen gaat het om een hernieuwing van de aanvraag.

