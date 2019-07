Architecten, (onder)aannemers, ingenieurs en studiebureaus moeten al langer hun tienjarige aansprakelijkheid voor bepaalde bouwopdrachten verzekeren. Vanaf 1 juli 2019 geldt een bijkomende verzekeringsverplichting voor alle intellectuele dienstverleners in de bouwsector.

Sinds 1 juli 2018 verplicht de wet Peeters-Borsus bepaalde bouwprofessionals hun tienjarige aansprakelijkheid voor fouten te verzekeren bij specifieke opdrachten. De verplichting geldt voor nieuwbouw- en renovatiewerken van woningen in België. De verzekering is enerzijds vereist voor aannemers die onroerende ruwbouwwerken (water- en winddicht) uitvoeren waarvoor de tussenkomst van een architect wettelijk verplicht is en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 30 juni 2018.

