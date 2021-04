Kunt u een korting op de autoverzekeringspremie krijgen als u milieubewust rijdt?

Kunt u een korting op de autoverzekeringspremie krijgen als u milieubewust rijdt? Bij sommige verzekeraars wel. 'AXA wil duurzame mobiliteit aanmoedigen door een korting van 20 procent te geven aan klanten met een 100 procent elektrisch voertuig of een hybride wagen die maximaal 95 gram CO2 per kilometer uitstoot', zegt woordvoerder Gianni De Muynck.

Belfius Insurance moedigt klanten met een vermindering aan een auto te kopen die minder dan 135 gram CO2 uitstoot en geeft extra afslag aan wie weinig kilometers aflegt. Bij AG Insurance kunnen particulieren die weinig kilometers afleggen, kortingen krijgen van 5 tot 15 procent, maar het hoogste percentage kent de verzekeraar niet toe aan klanten met een dieselwagen. Baloîse merkt in zijn schadestatistieken geen betere resultaten voor elektrische of hybride voertuigen. Het geeft dan ook geen korting voor milieuvriendelijke wagens.

Hoewel we ons het afgelopen jaar minder met de auto verplaatst hebben en er minder ongevallen gebeurd zijn, stijgt de bij sommige verzekeraars de premie voor autoverzekeringen. Hoe dit komt leest u hier: Minder ritten en ongevallen, maar lockdowns maken autoverzekering niet goedkoper

Kunt u een korting op de autoverzekeringspremie krijgen als u milieubewust rijdt? Bij sommige verzekeraars wel. 'AXA wil duurzame mobiliteit aanmoedigen door een korting van 20 procent te geven aan klanten met een 100 procent elektrisch voertuig of een hybride wagen die maximaal 95 gram CO2 per kilometer uitstoot', zegt woordvoerder Gianni De Muynck.Belfius Insurance moedigt klanten met een vermindering aan een auto te kopen die minder dan 135 gram CO2 uitstoot en geeft extra afslag aan wie weinig kilometers aflegt. Bij AG Insurance kunnen particulieren die weinig kilometers afleggen, kortingen krijgen van 5 tot 15 procent, maar het hoogste percentage kent de verzekeraar niet toe aan klanten met een dieselwagen. Baloîse merkt in zijn schadestatistieken geen betere resultaten voor elektrische of hybride voertuigen. Het geeft dan ook geen korting voor milieuvriendelijke wagens.