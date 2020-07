Wie binnenkort op vakantie vertrekt, kijkt best goed de voorwaarden na van zijn verzekeringen. Zo waarschuwt Touring, marktleider voor reisbijstand in België, dat het de medische kosten ter plaatse niet meer zal vergoeden van zodra de vakantiebestemming door de overheid als 'rode zone' wordt beschouwd.

Wie plots in een rode zone verblijft, valt dus zonder dekking bij Touring. Er weg gaan, is dan de oplossing.

'Wie met de auto is, kan dat gemakkelijk doen. De anderen zullen het met de vliegmaatschappij moeten regelen', zegt Touring-woordvoerder Danny Smagghe. 'Het is dus opletten geblazen.'

In de oranje zones blijft de dekking van Touring wel nog overeind.

Niet verzekerd

Wie zijn vakantie wil annuleren omdat de overheid de bestemming oranje of rood heeft ingekleurd op de coronakaart, zal daarvoor in de meeste gevallen evenmin op de verzekering kunnen rekenen. 'Een annulatieverzekering kan worden ingeroepen in een aantal gevallen. Meestal gaat het om een lijst van 20 tot 25 omstandigheden. Maar doorgaans is vereist dat iemand ziek is', legt Assuralia-woordvoerder Wauthier Robyns uit.

Dat de bestemming een ander coronakleur kreeg, zal in de meeste polissen geen grond zijn voor een annulatie. Robyns vergelijkt het met rellen in een stad, bijvoorbeeld toen de gele hesjes op straat kwamen. Dat was voor de verzekeraars ook geen reden om een annulering te dekken.

Toeristen die toch vertrekken naar een rode zone, negeren het reisverbod van Buitenlandse Zaken. Dan moeten ze er rekening mee houden dat ze het risico lopen dat de reisbijstand geen medische kosten zal terugbetalen mochten ze daar ziek worden of een ongeval hebben. Dat geldt onder meer voor de reisbijstand van de christelijke en socialistische mutualiteiten.

