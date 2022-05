Steeds meer mensen snorren op een e-step of een monowiel door de straten. Ook het aantal ongevallen stijgt. Maar anders dan in Nederland is een verzekering voor een elektrische step bij ons niet verplicht. "Er bestaan opties voor wie zich toch wil verzekeren", stelt Peter Wiels van Assuralia.

Elektrische steps duiken overal in het straatbeeld op: kinderen rijden ermee naar school, pendelaars naar het station of het werk, en verhuurdiensten in grootsteden verleiden zowel zakelijke gebruikers als toeristen met hun deelsteps. Sinds vorig jaar zijn e-steps ook duidelijk te zien in de ongevallencijfers. In 2021 waren er 1.022 incidenten en vielen er vier doden, volgens de politiestatistieken. De reële ongevallencijfers liggen wellicht nog een stuk hoger, omdat bij de meeste e-stepongevallen geen andere weggebruikers betrokken zijn en er bij eenzijdige incidenten zelden een aangifte gebeurt. In Nederland wordt een elektrische step volgens de wet gezien als een bijzondere bromfiets, waardoor een verzekering verplicht is. In België moeten elektrische steps met een maximale snelheid van 25 kilometer per uur niet verzekerd worden. Die verplichting geldt alleen voor de snellere e-steps met een zadel, die snelheden tot 45 kilometer per uur kunnen halen. Voor die variant is een BA-motorijtuigverzekering verplicht. Toch is het in België raadzaam ook voor de tragere e-steps een verzekering af te sluiten. "Een familiale verzekering is een mooi vertrekpunt", vertelt Peter Wiels, de woordvoerder van Assuralia, de beroepsvereniging voor Belgische verzekeringsondernemingen. "In ons land heeft 90 procent van de gezinnen een familiale verzekering die tussenbeide komt wanneer mensen of hun gezinsleden schade berokkenen aan anderen. Dat geldt ook bij het gebruik van e-steps, zelfs wanneer mensen de step van een vriend of een buur lenen." Maar wat dan met de eigen materiële schade en lichamelijke letsels? Die dekt een familiale verzekering niet. Bijna 80 procent van de Belgische gezinnen heeft een hospitalisatieverzekering, maar die dekt alleen de ziekenhuiskosten, en de medische kosten voor en na de opname, gedurende een bepaalde tijd. In het debat of een verplichte verzekering voor e-steps wenselijk is in ons land, gezien het stijgend aantal ongevallen, wil Assuralia zich liever niet mengen. "Is het wel zinvol een aansprakelijkheidsverzekering te verplichten als je weet dat veruit de meeste stepongevallen valpartijen zijn, zonder andere betrokken partijen?" vraagt Pieter Wiels zich af. Wie een verzekering voor e-steps wil opleggen, moet in controles voorzien en vangnetten creëren, bijvoorbeeld voor de opvang van slachtoffers met een niet-verzekerde step. Dat is een beetje vergelijkbaar met wat voor autoverzekeringen georganiseerd wordt in België. Assuralia vindt dat er voldoende alternatieven bestaan voor wie zich bij het e-steppen toch wil verzekeren tegen bepaalde risico's. De beroepsvereniging meent daarnaast dat preventiecampagnes en een stukje handhaving de statistieken gunstig kunnen beïnvloeden. Naast de familiale verzekering bieden almaar meer verzekeraars spontaan specifieke producten aan die de eigen schade bij ongevallen met e-steps dekken. Zo zijn er verzekeringen die focussen op de multimodale mobiliteit: wanneer mensen afhankelijk van hun noden en willen switchen tussen verschillende vervoersmodi, waaronder bijvoorbeeld de fiets, het openbaar vervoer en een deelstep. Peter Wiels: "Mensen die zich volledig willen beschermen tegen gelijk welk verkeersongeval vinden formules bij de verzekeraars die tussenbeide komen voor de kosten van verwondingen, blijvende invaliditeit en overlijden. Het maakt niet uit of de verzekeringnemer op het moment van het ongeval een fietser, een voetganger of een e-stepper was." Die specifieke oplossingen met een geïntegreerde verkeersongevallenverzekering zijn relatief nieuw, maar Assuralia merkt het afgelopen jaar een duidelijk stijgende vraag. Peter Wiels raadt iedereen die een elektrische step koopt aan om contact op te nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon bij de bank. "Verkopers zijn doorgaans minder goed op de hoogte van de verzekeringsmogelijkheden van de e-steps en hun gebruikers. Mensen kopen een e-step soms ook online. Dan hebben ze zelfs geen enkel menselijk contact en kunnen ze bij niemand van de winkel terecht met hun vragen. Wie een e-step aankoopt, kan bij zijn gebruikelijke contactpersoon voor verzekeringen terecht om de opties te bekijken." Wat met de elektrische deelsteps die mensen in de grootsteden gebruiken, door in te loggen op een digitaal platform om vervolgens tijdelijk met een e-step over de straat te rijden? "Die platformen moeten zelf zorgen voor een burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekering", benadruk Peter Wiels. "Wie een ongeval veroorzaakt met een deelstep, moet in principe de verzekering van het deelplatform in werking zien treden. Dat is wél wettelijk verplicht in ons land." Assuralia verwacht niet meteen dat er de komende jaren nieuwe verzekeringsproducten voor e-steps worden ontwikkeld: "De markt biedt al genoeg keuzemogelijkheden naargelang de wensen van de klant", besluit Peter Wiels.