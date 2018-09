Hoe vermijdt u een hoge premie voor uw hospitalisatieverzekering?

De koepel van verzekeringsmaatschappijen Assuralia heeft onlangs een nieuwe brochure op haar website gezet over de hospitalisatieverzekering. Daarin lezen we dat patiënten in België ongeveer 20 procent van de kosten voor gezondheidszorg uit eigen zak betalen. "Dat is onder meer het remgeld, dat je niet terugbetaald krijgt van het ziekenfonds. Een gemiddeld Belgisch koppel van jonge dertigers spendeert jaarlijks meer dan 1000 euro aan gezondheidszorg. Twintig jaar later is dat ongeveer 1500 euro. We lopen allemaal het risico om ziek te worden of een ongeval te hebben en de factuur kan snel oplopen."

...