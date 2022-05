Bij mooi weer halen we onze e-bike maar wat graag van stal. Aangezien zo'n fiets almaar duurder wordt, is een verzekering tegen diefstal geen overbodige luxe. De vzw Pro Velo maakt fietsers wegwijs in het aanbod. Drie vragen.

1 Moet ik een afzonderlijke fietsverzekering afsluiten?

"Lees er de clausules van je brandverzekering eens goed op na", zegt Maximiliaan Engelen, de communicatiemedewerker van Pro Velo. "Misschien dekt die al fietsdiefstal binnenshuis. Maar als je ook diefstal buitenshuis wilt dekken, moet je een specifieke verzekering afsluiten."

2 Hoe kies ik een fietsverzekering?

Om te weten of de verzekering de moeite waard is, is het nuttig de jaarlijkse premie te vergelijken met de waarde van uw fiets. Kies vervolgens een verzekeringspolis en/of opties die aan uw behoefte voldoen. Zoek daarvoor uit welke andere dekkingen of opties bij het product zijn inbegrepen, zoals materiële schade, pechbijstand of lichamelijk letsel.

3 Hoeveel kost een fietsverzekering?

Uit de vergelijkende studie die Pro Velo deed, blijkt dat de jaarlijkse premie tussen 28 en 213 euro bedraagt. Dat bedrag stijgt afhankelijk van het type, de waarde en de leeftijd van de fiets. Ook het gewest waar u woont en de verzekeringsdekking bepalen de premie. Een verzekering in Brussel is doorgaans duurder dan een op het platteland. Overweeg daarnaast ook het bedrag van het eigen risico en de waardevermindering van de fiets door de jaren.

