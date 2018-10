Hebt u een uitvaartverzekering nodig?

Jaarlijks sterven bijna 110.000 mensen in ons land. Volgens Funebra, de federatie van begrafenisondernemers in België, betaalt u tegenwoordig tussen 3500 en 6000 euro voor een begrafenis of een crematie. De omvang van de ceremonie (tussen 1500 en 2500 euro) en de keuze van de kist (tussen 600 en 2000 euro) beïnvloeden de prijs aanzienlijk. De koffietafel moet u nog extra budgetteren, tegen 20 euro per persoon. Voor de grafsteen betaalt u al snel 2000 euro.

