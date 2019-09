Garantiefonds Reizen treedt in actie

Thomas Cook België is nog niet failliet verklaard, maar het Garantiefonds Reizen is door 'het financieel onvermogen' van de Belgische touroperatoren Thomas Cook en Neckermann wel in actie geschoten om de getroffen reizigers te helpen. De reisverzekeraars Europ Assistance, Touring en VAB laten dan weer weten dat een faillissement van een operator noch door een annulatie-, noch door een reisbijstandsverzekering gedekt is.

© Belga Image

Het Garantiefonds Reizen (GFG) dekt zijn leden, waaronder Thomas Cook/Neckermann België, tegen een faillissement in en zorgt ervoor dat reizigers hun reis kunnen maken of afmaken zoals gepland, of hun geld terugkrijgen. Het Garantiefonds heeft een update over Thomas Cook België op zijn website geplaatst om te melden dat het fonds in actie is getreden. "Wij zullen zeker elk dossier behandelen, maar u begrijpt dat de afhandeling van al deze dossiers tijd zal vergen. Wij geven momenteel voorrang aan de reizigers die zich op hun bestemming bevinden. Wij zullen de dossiers chronologisch volgens vertrekdatum behandelen", klinkt het op de website.

