De verzekeraars bundelen de krachten om fraudegevallen beter op te sporen. Ze beginnen met de autoverzekeringen, waar elk jaar naar schatting 120 tot 240 miljoen euro ten onrechte wordt uitbetaald aan fraudeurs. De gemiddelde verzekerde betaalt zo 12 tot 24 euro per jaar te veel.

Vanaf midden februari komt er een schadedatabank. Daarin zullen de gegevens van alle schadegevallen met auto's (naam, chassisnummer, nummerplaat ...) worden opgenomen. Een verzekeraar die een ongeval invoert, krijgt een lijst van aan die gegevens gelinkte andere gevallen.

'Er worden geen fraudedata gedeeld, maar wel gegevens die de verzekeraars helpen om de link te leggen tussen gevallen die kunnen wijzen op een frauduleus systeem', aldus Dirk Vanderschrick, de CEO van Belfius Insurance en voorzitter van de Fraudecommissie bij Assuralia.

De impact van fraude wordt geraamd op 5 tot 10 procent van de gevallen, of 120 tot 240 miljoen per jaar voor de autoverzekeringen. Als de verzekeraars erin slagen de fraude te beperken, komt dat ook de verzekerden ten goede, benadrukt Assuralia. Want van de 400 euro die een gemiddelde verzekeringnemer per jaar betaalt voor zijn autoverzekering, gaat er nu 12 tot 24 euro naar het ten onrechte uitbetalen van fraudeurs, schat de federatie.

De meerderheid van de verzekeringsondernemingen neemt deel aan het project. Tegen eind dit jaar zou 90 tot 95 procent van de aangegeven verkeersongevallen in de databank terechtkomen, aldus Assuralia. De data worden beheerd door een aparte juridische entiteit binnen Assuralia en de privacyregels worden gerespecteerd, klinkt het.

Tot nu toe werken de antifraudediensten van de verschillende verzekeraars meer los van elkaar. Zij sporen elk jaar al voor zowat 35 miljoen euro aan fraude op. Op basis van voorbeelden uit het buitenland, verwacht Assuralia met de databank de fraude aanzienlijk beter te kunnen opsporen. 'In Nederland bijvoorbeeld is de ontdekte georganiseerde fraude verdubbeld, onder meer dankzij een goed werkende databank', zei Hein Lannoy, de gedelegeerd bestuurder van Assuralia.

Criminele bendes

'Met de schadedatabank nemen de verzekeraars de professionele oplichters in het vizier', aldus nog Lannoy. 'Bendes gespecialiseerd in autocriminaliteit worden steeds creatiever en kennen geen grenzen. Vaak zijn meerdere verzekeraars het slachtoffer van dezelfde daders.'

Maar het grootste slachtoffer is volgens de Assuralia-topman de eerlijke consument. 'Het is daarom onze maatschappelijke plicht om georganiseerde fraude aan te pakken.' Wanneer fraude bewezen wordt, wordt er sowieso geen schadevergoeding uitbetaald. Het contract van de verzekerde wordt ook opgezegd en de persoon komt terecht op een zwarte lijst (de lijst speciale risico's). Elk geval wordt ook doorgegeven aan het parket, dat kan beslissen te vervolgen op basis van bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, oplichting of misbruik van vertrouwen. Dat kan leiden tot een boete en zelfs een gevangenisstraf.

Vorig jaar werd bijvoorbeeld een 'carrousel van opzettelijke schadegevallen' ontdekt, waarbij voor tienduizenden euro's schade werd aangegeven. Het ging telkens om drie dezelfde mensen, die ook steeds bij dezelfde garagist langsgingen voor herstelling. Of er is het voorbeeld van een koppel dat gedurende meerdere jaren zeker tachtig aanrijdingen uitlokte op parkings van supermarkten, goed voor 180.000 euro geclaimde schade. Beide dossiers zitten bij het parket.

De gegevensuitwisseling start voor de autoverzekeringen. Uitbreiding naar andere verzekeringen is mogelijk.

