De financiële waakhond FSMA voert een onderzoek naar verzekeraars die de algemene voorwaarden van reisverzekeringen aanpasten als gevolg van de coronapandemie. Dat meldt voorzitter Jean-Paul Servais maandag.

Volgens de FSMA maken verscheidene verzekeraars in de algemene voorwaarden plots melding van een uitsluiting van de dekking van schadegevallen als gevolg van een epidemie, pandemie of quarantaine.

'Het gaat om een uitsluiting die vaak zeer recent is toegevoegd', zegt voorzitter Servais. Daarom startte de FSMA een sectoronderzoek, waarbij de financiële waakhond ook de betrokken verzekeringsmaatschappijen contacteert.

'Momenteel is het nog te vroeg om conclusies te trekken', zegt Servais. 'De bedoeling is om klaar te zijn in de komende weken', luidt het.

Volgens de FSMA maken verscheidene verzekeraars in de algemene voorwaarden plots melding van een uitsluiting van de dekking van schadegevallen als gevolg van een epidemie, pandemie of quarantaine. 'Het gaat om een uitsluiting die vaak zeer recent is toegevoegd', zegt voorzitter Servais. Daarom startte de FSMA een sectoronderzoek, waarbij de financiële waakhond ook de betrokken verzekeringsmaatschappijen contacteert. 'Momenteel is het nog te vroeg om conclusies te trekken', zegt Servais. 'De bedoeling is om klaar te zijn in de komende weken', luidt het.