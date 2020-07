De coronacrisis heeft de fiets een flinke duw in de rug gegeven. Bent u ook gevallen voor de klassieke of elektrische tweewieler? Een fietsverzekering kan dan bescherming bieden. Een goede vergelijking van het aanbod is aangewezen.

Als u als fietser een ongeval veroorzaakt, dan moet u de daaruit voortvloeiende schade aan anderen vergoeden. Hebt u een algemene verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid, ook wel 'een familiale' genoemd) afgesloten, dan vergoedt die de materiële schade en de lichamelijke letsels van de andere betrokken. Tenminste, voor zover u het ongeval niet opzettelijk hebt veroorzaakt. Zo'n BA-verzekering is niet verplicht, maar kan u heel wat financiële ellende besparen. De dekking van de polis is doorgaans ruim, en beschermt iedereen onder het dak van de verzekerde.

Als u als fietser een ongeval veroorzaakt, dan moet u de daaruit voortvloeiende schade aan anderen vergoeden. Hebt u een algemene verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid, ook wel 'een familiale' genoemd) afgesloten, dan vergoedt die de materiële schade en de lichamelijke letsels van de andere betrokken. Tenminste, voor zover u het ongeval niet opzettelijk hebt veroorzaakt. Zo'n BA-verzekering is niet verplicht, maar kan u heel wat financiële ellende besparen. De dekking van de polis is doorgaans ruim, en beschermt iedereen onder het dak van de verzekerde.Heeft u een elektrische fiets met mechanische aandrijving - dat wil zeggen dat die ook rijdt zonder dat u zelf moet trappen - en die minstens 25 kilometer per uur rijdt? In dat geval is een aparte BA-verzekering verplicht. "Meerdere verzekeraars bieden hiervoor een e-bikepolis aan", zegt Gerrit Van Daele, docent verzekeringen aan de Universiteit Gent. "Je kan voor je autonome elektrische fiets ook een verzekering BA voor motorrijtuigen afsluiten: zo'n bromfietsverzekering bevat alle wettelijke waarborgen waaraan je moet voldoen."U kunt ook een bijstandsverzekering overwegen. Zo'n polis is vooral nuttig als u veel kilometers aflegt en niet echt handig bent. Lekke band? Ketting gebroken? De pechverhelper komt u uit de nood helpen, zodat u verder kan. Lukt het niet om uw fiets ter plaatse te herstellen, dan brengt hij u en uw fiets naar huis. Soms wordt zelfs in een vervangfiets voorzien. "Ga wel na of er dekking voor een platte batterij is", adviseert Van Daele. "Want dat is niet altijd zo." Bij de bekende pechdiensten kost fietsbijstand u jaarlijks 45 euro. Algemene verzekeraars die zo'n bescherming aanbieden, doen dat vaak via hen.Daarnaast bieden verzekeraars ook omniumverzekeringen voor elektrische fietsen aan. Zo'n polis vergoedt de materiële schade aan uw rijtuig. Niet alleen als gevolg van een ongeval of een valpartij, maar ook door bijvoorbeeld vandalisme of vernieling. In de meeste gevallen is uw fiets ook verzekerd tegen diefstal. Bijkomende schade als gevolg van een diefstalpoging wordt in principe eveneens vergoed. Denk bijvoorbeeld aan een geforceerd fietsslot of een afgebroken wiel."Sommige omniumpolissen dekken zowel materiële schade, diefstal als pech", merkt Gerrit Van Daele op. "En in principe geldt: hoe ruimer de dekking, hoe hoger de premie. Maar misschien vind je het niet nodig om alle drie deze risico's te verzekeren, en hoef je bijvoorbeeld geen bijstand of wil je enkel een bescherming tegen diefstal. Weet dan dat het bij sommige verzekeraars niet mogelijk is bepaalde waarborgen uit te sluiten, of net apart te verzekeren. Ze bieden de omniumdekking aan als een alomvattend standaardpakket."Vergelijken is dan ook de boodschap. Ga zeker na wat de polis precies dekt. Sommige omniumpolissen voorzien bijvoorbeeld enkel in een uitbetaling als uw hele fiets gestolen wordt maar niet als dieven alleen aan de haal gaan met de batterij. Soms zijn afneembare accessoires - denk aan een navigatiesysteem, een fietstas, een kinderstoel of uw helm - mee verzekerd, soms niet. Belangrijk om te weten is ook dat bepaalde contracten zelfs lichamelijke schade bij een ongeval dekken, en dus de medische kosten terugbetalen."Check bij het kiezen van een fietsverzekering ook de reikwijdte van de dekking", raadt Gerrit Van Daele aan. "Dat is zeker aangewezen als u er deze vakantie opuit wil trekken naar het buitenland. Voor bepaalde verzekeraars maakt het niet uit waar uw fiets gestolen wordt of beschadigd geraakt. Andere maatschappijen zijn strenger, en beperken hun dekking tot bijvoorbeeld België, de Benelux of Europa. Ook als u louter een bijstandsverzekering afsluit, is het essentieel eerst na te gaan waar u kunt rekenen op hulp. U doet er goed aan om het noodnummer en polisnummer in uw gsm te bewaren."Hoeveel u voor een fietsverzekering betaalt, hangt af van de verleende waarborgen, de waarde van uw rijtuig en soms ook het type. Doorgaans zijn de premies voor racefietsen en dure mountainbikes hoger dan voor stadsfietsen of elektrische tweewielers. De prijs voor een omniumdekking kan daardoor variëren tussen pakweg 60 en 200 euro. Weeg sowieso de jaarlijks te betalen premie af tegenover de waarde van uw fiets. Loont het echt de moeite? Vaak is de financiële bescherming enkel interessant voor duurdere fietsen.Informeer bij een omniumverzekering ook naar hoeveel de vergoeding bij schade of diefstal bedraagt. Doorgaans kunt u in het eerste jaar rekenen op een terugbetaling van de nieuwwaarde van uw fiets. Daarna neemt het bedrag procentueel af, bijvoorbeeld met 1 of 2 procent per maand. Vaak kunt u een ouder rijtuig niet laten verzekeren. Weet ook dat materiële schade door slijtage of door een gebrek aan onderhoud in principe nooit vergoed wordt. Dat geldt ook voor schade die geen invloed heeft op het gebruik, zoals krassen.Ook een belangrijk aandachtspunt is de franchise. Bij de meeste verzekeraars draait u sowieso zelf op voor een gedeelte van de kosten. Bij een goedkopere verzekering is de vrijstelling echter vaak hoger. Voor een klassieke of elektrische fiets bedraagt die bijvoorbeeld 50 euro, maar voor een mountainbike of racefiets kan die oplopen tot 200 euro. Sommige polissen hanteren een percentage van bijvoorbeeld 10 procent bij schade en 20 procent bij diefstal. Is uw fiets van 3000 euro gestolen, dan betaalt u dus 600 euro uit eigen zak.Zorg er ook voor dat u de voorwaarden in het verzekeringscontract nauwgezet naleeft. "De verzekeraar kan bijvoorbeeld eisen dat uw rijtuig steeds aan een vast bevestigingspunt vastgemaakt is met een goedgekeurd fietsslot", illustreert Gerrit Van Daele. "Het is aan u om dat te bewijzen. Een foto kan helpen. Mogelijk moet u zelfs de aankoopfactuur en de sleuteltjes na een diefstal kunnen voorleggen." Ga ook na of u recht heeft op een premiekorting als u uw fiets laat graveren of die uitrust met een speciale chip die het opsporen bij ontvreemding vergemakkelijkt.