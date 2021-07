De financiële sector is bereid om de gezinnen die vorige week getroffen werden door de watersnood te helpen met het zoeken naar een oplossing voor hun financiële problemen. Dat meldt sectorfederatie Febelfin.

Gezinnen die vorige week werden getroffen door de watersnood en het daardoor moeilijk hebben om hun woonkrediet terug te betalen, nemen best zo snel mogelijk contact op met hun bank of kredietverstrekker. Er kan dan samen worden gezocht naar een oplossing om de moeilijke periode zo goed mogelijk te overbruggen, meldt bankenfederatie Febelfin vrijdag in een mededeling.

Het advies geldt ook voor wie nog niet in financiële moeilijkheden verkeert, maar zich er wel eventueel aan verwacht.

De sector zegt bereid te zijn haar maatschappelijke rol op te nemen in de ondersteuning van de getroffen gezinnen. Het is daarbij de bedoeling 'met de nodige spoed' de dossiers samen te overlopen.

'Elke situatie is verschillend, en kredietgevers zullen dus ook elk dossier individueel bekijken, en daarbij proberen om de financiële problemen zoveel als mogelijk te verlichten', aldus Febelfin.

Zo kan er onder andere worden nagegaan of een tijdelijk uitstel van de terugbetaling van kapitaal tot de mogelijkheden behoort. 'Een maandelijkse terugbetaling bestaat uit een deel kapitaal en uit een deel interest. Om de maandelijkse last te verminderen, kan je nagaan of een tijdelijk uitstel van de terugbetaling van kapitaal mogelijk is', klinkt het bij de sectorfederatie.

Er zal ook worden samengewerkt met de verzekeraars, zodat snel kan worden gestart met de heropbouw van de getroffen woningen.

Meer informate vind je op www.febelfin.be

Gezinnen die vorige week werden getroffen door de watersnood en het daardoor moeilijk hebben om hun woonkrediet terug te betalen, nemen best zo snel mogelijk contact op met hun bank of kredietverstrekker. Er kan dan samen worden gezocht naar een oplossing om de moeilijke periode zo goed mogelijk te overbruggen, meldt bankenfederatie Febelfin vrijdag in een mededeling. Het advies geldt ook voor wie nog niet in financiële moeilijkheden verkeert, maar zich er wel eventueel aan verwacht.De sector zegt bereid te zijn haar maatschappelijke rol op te nemen in de ondersteuning van de getroffen gezinnen. Het is daarbij de bedoeling 'met de nodige spoed' de dossiers samen te overlopen. 'Elke situatie is verschillend, en kredietgevers zullen dus ook elk dossier individueel bekijken, en daarbij proberen om de financiële problemen zoveel als mogelijk te verlichten', aldus Febelfin. Zo kan er onder andere worden nagegaan of een tijdelijk uitstel van de terugbetaling van kapitaal tot de mogelijkheden behoort. 'Een maandelijkse terugbetaling bestaat uit een deel kapitaal en uit een deel interest. Om de maandelijkse last te verminderen, kan je nagaan of een tijdelijk uitstel van de terugbetaling van kapitaal mogelijk is', klinkt het bij de sectorfederatie.Er zal ook worden samengewerkt met de verzekeraars, zodat snel kan worden gestart met de heropbouw van de getroffen woningen.Meer informate vind je op www.febelfin.be