Verzekeraar Ethias zet tot het einde van de maand juli elke werkdag vier bussen in om zijn klanten die getroffen werden door de overstromingen ter plaatse te helpen met hun schadedossier. Elke klant die een dossier moet openen, krijgt ook meteen een voorschot van 1.500 euro 'om de eerste financiële zorgen op te vangen', zo heeft Ethias maandag bekendgemaakt.

Maandag stoppen er bussen in Angleur, Eupen, Pepinster en Verviers. Ze hebben een internetverbinding, en aan boord zijn er adviseurs en inspecteurs. Ethias hoopt zo 'de aangifte van de schadedossiers van klanten te vergemakkelijken en de behandeling ervan te versnellen'. De verzekeraar biedt ook psychologische ondersteuning aan.

Ethias-woordvoerder Serge Jacobs voegt toe dat ook klanten van andere verzekeringsmaatschappijen welkom zijn met hun vragen. 'Er zal dan uiteraard geen schadedossier geopend worden, maar we zullen hun vragen wel beantwoorden', aldus Jacobs. Voorlopig zijn er alleen haltes voorzien in Wallonië. Dat komt volgens de woordvoerder omdat daar de nood het hoogst is. 'Er zitten bijvoorbeeld nog duizenden mensen zonder stroom, die het extra moeilijk hebben om ons te contacteren.' Het is wel de bedoeling dat er ook bussen naar getroffen Vlaamse gemeenten, vooral in Limburg, zullen trekken.

Maandag overlegt de regering met de verzekeraars over de afhandeling van de schadedossiers na de verwoestende overstromingen. De verzekeraars verwachten dat ze minstens 150 miljoen euro zullen moeten uitkeren.

Maandag stoppen er bussen in Angleur, Eupen, Pepinster en Verviers. Ze hebben een internetverbinding, en aan boord zijn er adviseurs en inspecteurs. Ethias hoopt zo 'de aangifte van de schadedossiers van klanten te vergemakkelijken en de behandeling ervan te versnellen'. De verzekeraar biedt ook psychologische ondersteuning aan.Ethias-woordvoerder Serge Jacobs voegt toe dat ook klanten van andere verzekeringsmaatschappijen welkom zijn met hun vragen. 'Er zal dan uiteraard geen schadedossier geopend worden, maar we zullen hun vragen wel beantwoorden', aldus Jacobs. Voorlopig zijn er alleen haltes voorzien in Wallonië. Dat komt volgens de woordvoerder omdat daar de nood het hoogst is. 'Er zitten bijvoorbeeld nog duizenden mensen zonder stroom, die het extra moeilijk hebben om ons te contacteren.' Het is wel de bedoeling dat er ook bussen naar getroffen Vlaamse gemeenten, vooral in Limburg, zullen trekken.Maandag overlegt de regering met de verzekeraars over de afhandeling van de schadedossiers na de verwoestende overstromingen. De verzekeraars verwachten dat ze minstens 150 miljoen euro zullen moeten uitkeren.