Duurzaamheid sijpelt door in het aanbod van levensverzekeringen

Ilse De Witte Redacteur bij Trends

Er zijn honderden duurzame beleggingsfondsen te krijgen in ons land. De levensverzekeringen zijn al enkele jaren aan een inhaalbeweging bezig. En nu is er ook een duurzaam fonds dédié of een levensverzekering op maat van de grootste vermogens.