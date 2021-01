De Antwerpse verzekeringsmakelaar Kegels & Van Antwerpen komt in handen van Ecclesia, de grootste verzekeringsmakelaar van Duitsland. Bedoeling is de activiteiten te fuseren met de andere activiteiten van Ecclesia in ons land.

Kegels & Van Antwerpen is een middelgrote verzekeringsmakelaar, voornamelijk actief in Antwerpen en vooral gericht op de kmo-markt. De aandelen van het bedrijf zijn verkocht aan de Duitse groep Ecclesia, maakte Kegels & Van Antwerpen vrijdag bekend in een persbericht.

Ecclesia startte in 1909 als verzekeraar van kerken, maar is intussen uitgegroeid tot de grootste verzekeringsmakelaar van Duitsland. Vandaag is de groep nog steeds in handen van de Duitse kerk, met als aandeelhouders de Duitse evangelische kerk, Caritas Duitsland en een welzijnsdochter van de Duitse protestantse kerk.

De Duitsers zijn al actief in België met verzekeringsmakelaar Concordia en IC Verzekeringen. De overname zal er toe leiden dat Kegels & Van Antwerpen en Concordia op termijn zullen fuseren, klinkt het, en dit onder de vlag van Ecclesia. Volgens Ecclesia komt het bedrijf door de overname de top vijf binnen van grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaars van België. Behalve met Concordia en Kegels & Van Antwerpen is Ecclesia in ons land ook actief met IC Verzekeringen. IC staat voor Interdiocesaan Centrum en heeft dus zijn wortels in de katholieke zuil. IC is dan ook vooral actief als verzekeringsmakelaar voor scholen, ziekenhuizen en sociale instellingen uit die katholieke zuil.

In de sector van de verzekeringsmakelaars is er een grote consolidatiegolf aan de gang.

