Sinds de voormalige voorzitter van het Vlaams Parlement Kris Van Dijck (N-VA) dronken achter het stuur werd betrapt, laait de discussie over een nultolerantie in het verkeer weer op. Maar welke impact heeft zo'n voorval op uw verzekering?

De combinatie drinken en rijden is niet alleen gevaarlijk en onverantwoord, maar is ook slecht voor uw portemonnee. Naast de hoge boetes en eventuele schadevergoedingen moet u eveneens rekening houden met problemen met uw verzekering. Wanneer u onder invloed van alcohol verantwoordelijk bent voor een verkeersongeval, dan zal de verzekeraar in het kader van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering altijd de daaruit vloeiende schade aan derden vergoeden.

...