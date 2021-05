Sommige verzekeraars willen niet langer risico's gerelateerd aan de steenkoolindustrie of schaliegas onderschrijven. Dat zegt Pedro Mathynssens, CEO van Vanbreda Risk & Benefits.

De aandacht voor duurzaamheid, het milieu en de samenleving dringen meer en meer de verzekeringswereld binnen. Verzekeraars hebben een krachtige hefboom in handen om onze planeet, onze maatschappij en onze manier van zakendoen ten goede te veranderen. Organisaties willen niet langer alleen financieel scoren, ze streven ook een mooie notering op de ESG-standaarden na (environment, social en governance). Daarom zetten ze in op zaken zoals de elektrificatie van hun wagenpark, diversiteit en gelijke rechten, en een deugdelijke en transparante bedrijfsvoering. De oorzaken voor die evolutie liggen voor de hand: de steeds zichtbaardere klimaatverandering, de toenemende weerstand tegen sociale ongelijkheid en de kwetsbaarheden die de covid-19-pandemie heeft blootgelegd.

De Europese verzekeringsindustrie hecht meer belang aan duurzaam beleggen dan banken.

Ook de financiële wereld is wakker geworden. Het gebruik van ESG-factoren is in 2020 standaard geworden bij beleggen en investeren. Duurzame beleggingsfondsen zagen een recordinstroom en beheren nu zo'n 1405 miljard euro, een stijging met 50 procent in één jaar. Veel financiële instellingen en hun klanten willen meer dan ooit naast financiële resultaten een positieve maatschappelijke en ecologische impact realiseren. Beide zaken gingen in 2020 hand in hand. Duurzame beleggingen presteerden uitzonderlijk goed omdat technologie, gezondheidszorg en innovatieve sectoren het veel beter deden dan de oudere, kapitaalintensieve sectoren zoals energie, vastgoed en luchtvaart. Dat sterkt de financiële wereld in de overtuiging dat dit de juiste strategie is.

De Europese verzekeringsindustrie speelt daarin een prominente rol. Ze hecht meer belang aan duurzaam beleggen dan banken en assetmanagers en dan verzekeraars in Amerika of Azië. Vijf grote verzekeringsmaatschappijen hebben zich tot doel gesteld samen 58 miljard euro ESG-gerichte investeringen te doen tegen 2024. Ageas, Belfius en KBC Verzekeringen, en veel Europese (her)verzekeraars, zoals Allianz, AXA, Baloise, HDI Gerling, Munich Re, NN Group, SCOR, Swiss Re en Zurich, hebben zich aangesloten bij de vijf principes van duurzaam verzekeren van de Verenigde Naties.

Dat zijn positieve signalen. Maar er is nog veel meer aan de hand. Verzekeringsmaatschappijen die ESG-maatstaven hanteren voor hun investeringen, zullen dat ook doen voor de risico's die ze accepteren en de schade die daaruit voortvloeit. Dat kan een gunstig effect hebben. Sommige verzekeraars willen niet langer risico's gerelateerd aan de steenkoolindustrie of schaliegas onderschrijven. Ethisch verantwoord risico's verzekeren wordt belangrijker. Verzekeraars zullen bij het nemen van beslissingen om risico's van klanten te accepteren en het bepalen van de verzekeringspremies meer en meer rekening houden met het milieu, de maatschappij en het bestuur. Dat betekent dat bedrijven nieuwe informatie zullen moeten geven over de ecologische en maatschappelijke impact van hun gedrag en hun activiteiten.

Misschien zullen de verzekeringspremies van vervuilende auto's en niet goed geïsoleerde of onveilige gebouwen de hoogte inschieten. Misschien zullen bedrijven die betrapt zijn op omkoping de aansprakelijkheid van hun bestuurders en hun magament niet meer kunnen dekken. Misschien zullen organisaties die hun werknemers uitbuiten hun productaansprakelijkheid niet meer of alleen tegen veel hogere premies kunnen verzekeren. En wat met bedrijven die mannen en vrouwen niet gelijk behandelen?

ESG is in de handen en de hoofden van verzekeraars een krachtige hefboom. De gevolgen voor bedrijven die het niet nauw nemen met de standaarden, kunnen aanzienlijk zijn. Organisaties hebben er alle belang bij om van milieu, maatschappij en bestuur een belangrijk onderwerp te maken.

De aandacht voor duurzaamheid, het milieu en de samenleving dringen meer en meer de verzekeringswereld binnen. Verzekeraars hebben een krachtige hefboom in handen om onze planeet, onze maatschappij en onze manier van zakendoen ten goede te veranderen. Organisaties willen niet langer alleen financieel scoren, ze streven ook een mooie notering op de ESG-standaarden na (environment, social en governance). Daarom zetten ze in op zaken zoals de elektrificatie van hun wagenpark, diversiteit en gelijke rechten, en een deugdelijke en transparante bedrijfsvoering. De oorzaken voor die evolutie liggen voor de hand: de steeds zichtbaardere klimaatverandering, de toenemende weerstand tegen sociale ongelijkheid en de kwetsbaarheden die de covid-19-pandemie heeft blootgelegd. Ook de financiële wereld is wakker geworden. Het gebruik van ESG-factoren is in 2020 standaard geworden bij beleggen en investeren. Duurzame beleggingsfondsen zagen een recordinstroom en beheren nu zo'n 1405 miljard euro, een stijging met 50 procent in één jaar. Veel financiële instellingen en hun klanten willen meer dan ooit naast financiële resultaten een positieve maatschappelijke en ecologische impact realiseren. Beide zaken gingen in 2020 hand in hand. Duurzame beleggingen presteerden uitzonderlijk goed omdat technologie, gezondheidszorg en innovatieve sectoren het veel beter deden dan de oudere, kapitaalintensieve sectoren zoals energie, vastgoed en luchtvaart. Dat sterkt de financiële wereld in de overtuiging dat dit de juiste strategie is. De Europese verzekeringsindustrie speelt daarin een prominente rol. Ze hecht meer belang aan duurzaam beleggen dan banken en assetmanagers en dan verzekeraars in Amerika of Azië. Vijf grote verzekeringsmaatschappijen hebben zich tot doel gesteld samen 58 miljard euro ESG-gerichte investeringen te doen tegen 2024. Ageas, Belfius en KBC Verzekeringen, en veel Europese (her)verzekeraars, zoals Allianz, AXA, Baloise, HDI Gerling, Munich Re, NN Group, SCOR, Swiss Re en Zurich, hebben zich aangesloten bij de vijf principes van duurzaam verzekeren van de Verenigde Naties. Dat zijn positieve signalen. Maar er is nog veel meer aan de hand. Verzekeringsmaatschappijen die ESG-maatstaven hanteren voor hun investeringen, zullen dat ook doen voor de risico's die ze accepteren en de schade die daaruit voortvloeit. Dat kan een gunstig effect hebben. Sommige verzekeraars willen niet langer risico's gerelateerd aan de steenkoolindustrie of schaliegas onderschrijven. Ethisch verantwoord risico's verzekeren wordt belangrijker. Verzekeraars zullen bij het nemen van beslissingen om risico's van klanten te accepteren en het bepalen van de verzekeringspremies meer en meer rekening houden met het milieu, de maatschappij en het bestuur. Dat betekent dat bedrijven nieuwe informatie zullen moeten geven over de ecologische en maatschappelijke impact van hun gedrag en hun activiteiten. Misschien zullen de verzekeringspremies van vervuilende auto's en niet goed geïsoleerde of onveilige gebouwen de hoogte inschieten. Misschien zullen bedrijven die betrapt zijn op omkoping de aansprakelijkheid van hun bestuurders en hun magament niet meer kunnen dekken. Misschien zullen organisaties die hun werknemers uitbuiten hun productaansprakelijkheid niet meer of alleen tegen veel hogere premies kunnen verzekeren. En wat met bedrijven die mannen en vrouwen niet gelijk behandelen? ESG is in de handen en de hoofden van verzekeraars een krachtige hefboom. De gevolgen voor bedrijven die het niet nauw nemen met de standaarden, kunnen aanzienlijk zijn. Organisaties hebben er alle belang bij om van milieu, maatschappij en bestuur een belangrijk onderwerp te maken.