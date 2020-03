De Belgische overheid raadt organisatoren aan om indoorevenementen met meer dan duizend deelnemers af te gelasten. Wie betaalt de kosten van al die geannuleerde evenementen?

De federale regering heeft een aantal maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. De regering hoopt zo toestanden als die in Italië te vermijden, waar de intensive-careafdelingen overvol zijn. Zo adviseert de regering organisatoren om evenementen uit te stellen die binnen plaatsvinden en waar minstens duizend mensen aanwezig zijn. Wij vroegen aan Assuralia, de federatie van verzekeraars, of die organisatoren kunnen rekenen op een tussenkomst van hun verzekeraar.

...

De federale regering heeft een aantal maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. De regering hoopt zo toestanden als die in Italië te vermijden, waar de intensive-careafdelingen overvol zijn. Zo adviseert de regering organisatoren om evenementen uit te stellen die binnen plaatsvinden en waar minstens duizend mensen aanwezig zijn. Wij vroegen aan Assuralia, de federatie van verzekeraars, of die organisatoren kunnen rekenen op een tussenkomst van hun verzekeraar."Veel organisatoren van concerten en andere evenementen hebben een verzekering. Alleen hebben weinig organisatoren rekening gehouden met het scenario van een epidemie of een pandemie", legt Assuralia-woordvoerder François de Clippele uit. "Zulke verzekeringscontracten werken doorgaans met een limitatieve lijst van redenen waarom een concert mag worden afgelast. Een artiest die ziek wordt, is bijvoorbeeld een reden die vaak in die lijst wordt opgenomen. De verzekeraar betaalt dan een deel van de kosten die het annuleren van het concert met zich brengen."Al is de kans dat organisatoren gedekt zijn tegen een annulering vanwege het coronavirus, toch doen ze er goed aan de kleine lettertjes van hun contract uit te pluizen. "Hoe staat het precies geformuleerd in hun contract? Dat is belangrijk", zegt De Clippele. "Er zijn ook zogenoemde alle-risico's-verzekeringen, maar die zijn eerder de uitzondering dan de regel. Bij die verzekeringen geldt het omgekeerde principe: de verzekeraar moet altijd tussenkomen, tenzij er een expliciete uitsluiting in het contract is opgenomen."In Brussel zijn alle grote evenementen verboden. In andere steden reageren de lokale overheden anders. Zo verkoopt de Vooruit in Gent minder tickets, om het publiek te beperken tot 950 mensen."Als een organisator tegen het advies van de overheid in iets organiseert, neemt hij een risico", vindt De Clippele. "In theorie geldt het aansprakelijkheidsrecht. Als mensen uit het publiek ziek worden en zij de organisator daarvoor later aansprakelijk willen stellen, ligt de bewijslast bij de slachtoffers. Zij moeten bewijzen dat de organisator een fout heeft begaan, dat hij onvoldoende voorzichtig is geweest en dat hij onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen." De organisatoren die tegen de adviezen van de overheid hun evenement willen laten doorgaan, lezen er het best op voorhand de kleine lettertjes van hun verzekeringscontract voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA Organisatoren) op na.