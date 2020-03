De Amerikaanse president Donald Trump doet zijn land op slot voor Europeanen. Wat betekent dat voor Belgen die in de komende maand een reis naar dat land hebben geboekt?

"Als ik het goed heb begrepen, mogen vanaf vrijdagnacht geen vluchten vanuit Europa meer landen op Amerikaanse bodem", zegt Simon November, de woordvoerder van de consumentenorganisatie Test-Aankoop. "Het is zeer waarschijnlijk dat de vliegmaatschappijen hun passagiers zullen laten weten dat de vluchten worden geannuleerd." Het verbod zou voor minstens dertig dagen gelden.

"Volgens de verordening van 2004 moet de luchtvaartmaatschappij inspanningen leveren om een andere vertrekdatum te vinden en een andere vlucht voor te stellen, ofwel moet de maatschappij de vlucht terugbetalen", legt November uit. "Ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat hier sprake is van overmacht. Dat betekent dat de passagiers geen bijkomende schadevergoeding krijgen, waar ze anders wel recht op hebben."

De Europese Unie beschermt de rechten van vliegtuigpassagiers goed. Wie vanuit een EU-land vertrekt, kan zich beroepen op die rechten. Het maakt daarbij niet uit of de luchtvaartmaatschappij Europees is of niet. De vraag is natuurlijk of het water niet aan de lippen staat bij die luchtvaartmaatschappijen, en of zij alle passagiers nog kunnen terugbetalen zonder zelf in de problemen te komen. November heeft wel nog een belangrijke tip voor de reizigers: annuleer de reis niet zelf, maar wacht tot de maatschappij contact opneemt. "Anders heb je geen recht op terugbetaling."

Voor wie op eigen houtje in de komende maand een citytrip naar New York of een andere vakantie naar de Verenigde Staten had gepland, is het vliegverbod een streep door de rekening. "Mensen die een hotel hebben geboekt, een auto hebben gehuurd of andere kosten hebben gemaakt, kunnen proberen met die dienstenleveranciers te onderhandelen over een commerciële geste. Het zou kunnen dat zij bereid zijn tot een gedeeltelijke of volledige terugbetaling, maar ik zou er toch rekening mee houden dat je dat geld mogelijk kwijt bent." November suggereert wel dat hotels en andere verblijfsaccomodatie met hun economische realiteit rekening zullen houden. Als de economische verliezen torenhoog dreigen te worden, lijkt een terugbetaling een illusie.

Wie een pakketreis heeft gereserveerd bij een reisorganisatie, krijgt normaal wel zijn geld terug. "Het risico ligt dan bij de touroperators. Zij moeten een alternatieve reis of een andere vertrekdatum voorstellen, of de reis terugbetalen", stelt November. Bij een faillissement van een touroperator kan ook het Garantiefonds nog tussenbeide komen, zoals na het faillissement van Thomas Cook is gebeurd.

Voor bijkomende vragen kan u terecht op: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_nl.htm#cancellation https://www.eccbelgie.be/themas/reizen/vliegreizen/vlucht-geannuleerd-wat-nu#4

