NSZ verwacht van de verzekeringsmaatschappijen een geste voor zelfstandigen en kmo's die verplicht gesloten zijn of geweest zijn vanwege de coronapandemie. Dat schrijft de zelfstandigenorganisatie maandag in een persbericht. In de Kamer vindt dinsdag een hoorzitting over de kwestie plaats.

Veel zelfstandigen hebben hun bedrijf maanden moeten sluiten of zijn nu nog steeds gesloten, aldus het NSZ. 'Toch doen verzekeraars te weinig.' Amper drie op de tien zelfstandigen die contact met hun verzekeringsmaatschappij hebben opgenomen, kregen een verlaging van hun premies, blijkt uit een enquête bij bijna 300 zelfstandigen. Dat is met name het geval voor verzekeringen voor beroepsaansprakelijkheid of arbeidsongevallen. 'Werkgevers begrijpen niet dat zij verplicht zijn te betalen om het risico op ongevallen te verzekeren voor werknemers die technisch werkloos zijn en dus niet werken.'

De zelfstandigenorganisatie zal daarom bij de hoorzitting van de Economische Commissie in de Kamer, die dinsdag plaatsvindt, voor een verlaging/terugbetaling van de premies pleiten a rato van de duur van de sluiting. 'Dat is ook de faire vraag van meer dan 65 procent van de respondenten in onze enquête', luidt het.

Sectorfederatie Assuralia benadrukt dat zij de verzekeringsmaatschappijen geen premieverlaging kan opleggen vanwege de mededingswet, maar dat de sector sinds het begin van de pandemie al veel gedaan heeft om zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen. 'Verschillende premies worden al automatisch aangepast op basis van de loonmassa en het aantal werknemers en dus verlaagd tijdens een sluiting', zegt communicatiedirecteur Barbara Van Speybroeck van Assuralia.

'Verzekeraars hebben ook voor individuele bedrijven premieverlagingen toegestaan. De sector heeft al voor miljoenen aan steunmaatregelen genomen en zal dat ook in de toekomst blijven doen.'

Veel zelfstandigen hebben hun bedrijf maanden moeten sluiten of zijn nu nog steeds gesloten, aldus het NSZ. 'Toch doen verzekeraars te weinig.' Amper drie op de tien zelfstandigen die contact met hun verzekeringsmaatschappij hebben opgenomen, kregen een verlaging van hun premies, blijkt uit een enquête bij bijna 300 zelfstandigen. Dat is met name het geval voor verzekeringen voor beroepsaansprakelijkheid of arbeidsongevallen. 'Werkgevers begrijpen niet dat zij verplicht zijn te betalen om het risico op ongevallen te verzekeren voor werknemers die technisch werkloos zijn en dus niet werken.'De zelfstandigenorganisatie zal daarom bij de hoorzitting van de Economische Commissie in de Kamer, die dinsdag plaatsvindt, voor een verlaging/terugbetaling van de premies pleiten a rato van de duur van de sluiting. 'Dat is ook de faire vraag van meer dan 65 procent van de respondenten in onze enquête', luidt het.Sectorfederatie Assuralia benadrukt dat zij de verzekeringsmaatschappijen geen premieverlaging kan opleggen vanwege de mededingswet, maar dat de sector sinds het begin van de pandemie al veel gedaan heeft om zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen. 'Verschillende premies worden al automatisch aangepast op basis van de loonmassa en het aantal werknemers en dus verlaagd tijdens een sluiting', zegt communicatiedirecteur Barbara Van Speybroeck van Assuralia.'Verzekeraars hebben ook voor individuele bedrijven premieverlagingen toegestaan. De sector heeft al voor miljoenen aan steunmaatregelen genomen en zal dat ook in de toekomst blijven doen.'