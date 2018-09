CM maakt bijkomende verzekering duurder

Het Nieuwsblad schrijft vrijdag dat de leden van de CM met een Mediko Plan, een bijkomende ver­zekering tegen onder meer hoge kosten voor tandzorg of hoorapparaten, vanaf volgend jaar fors meer zullen moeten betalen. Het is een stijging van ongeveer 20 tot 25 procent, die 'noodzakelijk is om alles te kunnen blijven betalen', aldus het ziekenfonds. Bovendien voert de CM vanaf januari een franchise in van 30 euro per jaar voor remgeld.

De Socialistische Mutualiteiten en de Onafhankelijke Ziekenfondsen zullen volgende maand bekijken of de tarieven van bepaalde verzekeringen aangepast moeten worden. Bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen zou het wel enkel om een indexering gaan. Als er al aan de prijzen wordt gesleuteld, want zelfs dat is nog niet zeker, stelt woordvoerder Steven Vervaet. Bij de Socialistische Mutualiteiten wordt de volledige puzzel in oktober gelegd, maar verdere details kan woordvoerster Katrien De Weirdt nog niet geven.

Ook bij de Liberale Mutualiteiten wordt er jaarlijks de oefening gemaakt, maar 'voorlopig wijst niets erop dat de premies van bijkomende verzekeringen zullen stijgen', aldus secretaris-generaal Geert Messiaen.

Steeds meer Belgen sluiten een extra polis af omdat de standaard verzekeringen niet altijd volstaan om dure facturen te vermijden.