De beurs van Brussel trapt het najaar af met een kanjer: de Antwerpse chemieverdeler Azelis zou aandelen uitgeven aan grote beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars en mikt daarbij op meer dan 1 miljard euro. Dat meldt De Tijd dinsdag.

De beursgang van Azelis zou dus een van de grootste van de jongste jaren zijn. Ter vergelijking: Ekopak haalde in het voorjaar 60 miljoen euro op in Brussel, Unifiedpost 252 miljoen in 2020 en Shurgard 575 miljoen in 2018.

De operatie van Azelis is wel enkel voor­behouden voor grote beleggers, maar volgens De Tijd zullen ook particulieren de volgende weken de kans krijgen om in te tekenen op een IPO, meer bepaald die van de Nederlandse webwinkel Coolblue.

De beursgang van Azelis zou dus een van de grootste van de jongste jaren zijn. Ter vergelijking: Ekopak haalde in het voorjaar 60 miljoen euro op in Brussel, Unifiedpost 252 miljoen in 2020 en Shurgard 575 miljoen in 2018. De operatie van Azelis is wel enkel voor­behouden voor grote beleggers, maar volgens De Tijd zullen ook particulieren de volgende weken de kans krijgen om in te tekenen op een IPO, meer bepaald die van de Nederlandse webwinkel Coolblue.