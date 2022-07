Ondanks een beter risicobeheer en meer preventie liggen branden en explosies aan de basis van een vijfde (21 procent) van de schadeclaims in bedrijfsverzekeringen. Dat blijkt uit onderzoek van Allianz.

De verzekeraar onderzocht 530.000 claims in meer dan 200 landen in de periode 2017-2021. De claims vertegenwoordigen een totale waarde van 88 miljard euro. Branden maakten daarvan met 18 miljard euro de hoofdmoot uit. De gemiddelde claim voor een zware brand bedraagt 1,5 miljoen euro.

Op de tweede plaats komen natuurrampen (15 procent) - hoofdzakelijk orkanen en tornado's. De op twee na belangrijkste oorzaak van bedrijfsschadeclaims is gebrekkig onderhoud, dat kan leiden tot de instorting van gebouwen of verzakkingen. De top drie vertegenwoordigt 45 procent van alle schadeclaims.

Allianz denkt dat cyberclaims in de toekomst aan belang zullen winnen en verwacht ook dat de sterk gestegen inflatie de claimkosten fors zal doen toenemen. Reparaties en vervangingen zijn immers duurder en nemen meer tijd in beslag. Verzekeringscontracten moeten dan ook worden aangepast, zodat klanten in geval van schade een volledige vergoeding ontvangen, aldus de verzekeraar.

