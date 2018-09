Bij leven en welzijn

Als u een lening aangaat om een huis te kopen, kunt u baat hebben bij een schuldsaldoverzekering. Wie zo'n verzekering afsluit en overlijdt alvorens de lening is terugbetaald, krijgt de garantie dat de verzekeringsmaatschappij de afbetaling van het resterende bedrag geheel of gedeeltelijk op zich neemt. Een schuldsaldoverzekering biedt dus zowel bescherming aan de nabestaanden als aan de kredietgever. Maar niet iedereen kan die dekking tegen dezelfde voorwaarden afsluiten. De meeste mensen betalen een basispremie, maar wie een hoger risico loopt om te overlijden alvorens de lening is afgelost, moet een bijpremie afdragen. Het kan ook gebeuren dat iemand wordt geweigerd, als de verzekeraar het risico te hoog vindt.

...