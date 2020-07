De financiële waakhond FSMA heeft de voorbije weken verscheidene verzekeraars en tussenpersonen op de vingers getikt in verband met reisannulatieverzekeringen. Ze pasten soms hun algemene voorwaarden als gevolg van de coronapandemie aan, maar daarbij moeten ze wel de juiste regels volgen.

Eind juni startte de FSMA een sectoronderzoek op omdat de regulator merkte dat verscheidene verzekeraars in de algemene voorwaarden plots melding maakten van een uitsluiting van de dekking van schadegevallen als gevolg van een epidemie, pandemie of quarantaine. Verzekeraars mogen hun algemene voorwaarden aanpassen, maar ze moeten daarbij een aantal voorwaarden naleven en de klanten ook voldoende informeren. Ook mogen de nieuwe voorwaarden alleen worden toegepast op nieuwe contracten. De FSMA stelde naar eigen zeggen verschillende problemen vast.

Daarnaast zag de regulator dat sommige verzekeraars of tussenpersonen op hun website, bijvoorbeeld in een rubriek met vragen en antwoorden over de coronacrisis, vermeldden dat schadegevallen van de dekking worden uitgesloten als ze het gevolg zijn van een epidemie, terwijl die uitsluiting niet in de algemene voorwaarden stond. 'Dergelijke vermeldingen zouden bepaalde klanten kunnen ontmoedigen om een verzekeringsclaim in te dienen, en kunnen bovendien misleidend of bedrieglijk zijn', klinkt het.

De FSMA nam contact op met maatschappijen die in de fout gingen om de tekortkomingen te verhelpen. 'De betrokken verzekeraars hebben op haar eerste verzoek de nodige verbeteringen aan hun website aangebracht', aldus de FSMA. 'Zo ontvangen de verzekeringnemers, in verband met de dekkingen en uitsluitingen van hun verzekeringsovereenkomst, correcte informatie die in overeenstemming is met de algemene voorwaarden.'

Meer details over de inbreuken of het aantal verzekeraars dat in de fout ging, kan een woordvoerder van de FSMA nog niet geven. Hij benadrukt dat het sectoronderzoek nog steeds aan de gang is en dat het de bedoeling is om na afloop uitgebreider te communiceren.

Eind juni startte de FSMA een sectoronderzoek op omdat de regulator merkte dat verscheidene verzekeraars in de algemene voorwaarden plots melding maakten van een uitsluiting van de dekking van schadegevallen als gevolg van een epidemie, pandemie of quarantaine. Verzekeraars mogen hun algemene voorwaarden aanpassen, maar ze moeten daarbij een aantal voorwaarden naleven en de klanten ook voldoende informeren. Ook mogen de nieuwe voorwaarden alleen worden toegepast op nieuwe contracten. De FSMA stelde naar eigen zeggen verschillende problemen vast. Daarnaast zag de regulator dat sommige verzekeraars of tussenpersonen op hun website, bijvoorbeeld in een rubriek met vragen en antwoorden over de coronacrisis, vermeldden dat schadegevallen van de dekking worden uitgesloten als ze het gevolg zijn van een epidemie, terwijl die uitsluiting niet in de algemene voorwaarden stond. 'Dergelijke vermeldingen zouden bepaalde klanten kunnen ontmoedigen om een verzekeringsclaim in te dienen, en kunnen bovendien misleidend of bedrieglijk zijn', klinkt het.De FSMA nam contact op met maatschappijen die in de fout gingen om de tekortkomingen te verhelpen. 'De betrokken verzekeraars hebben op haar eerste verzoek de nodige verbeteringen aan hun website aangebracht', aldus de FSMA. 'Zo ontvangen de verzekeringnemers, in verband met de dekkingen en uitsluitingen van hun verzekeringsovereenkomst, correcte informatie die in overeenstemming is met de algemene voorwaarden.'Meer details over de inbreuken of het aantal verzekeraars dat in de fout ging, kan een woordvoerder van de FSMA nog niet geven. Hij benadrukt dat het sectoronderzoek nog steeds aan de gang is en dat het de bedoeling is om na afloop uitgebreider te communiceren.