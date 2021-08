De covid-crisis zette meer Belgen aan om digitaal een verzekering af te sluiten, blijkt uit de tweede Online Insurance Barometer van EY, een enquête die de consultant uitvoerde bij meer dan 1500 particulieren.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat ongeveer een derde van de ondervraagde consumenten bereid is zijn auto- en/of woonverzekering online te regelen. In 2018 was dat nog maar circa een vijfde.

EY verwacht dat de Belgen hun verzekeringsproducten steeds meer digitaal aanschaffen. Voorlopig blijft het online aankopen via pc of laptop overheersen, maar de smartphone wint vooral bij jongeren aan belang.

Opvallend is dat Vlamingen minder geneigd zijn online te kopen, en ook minder belang hechten aan de prijs.

Ten slotte ontdekte een op de vijf ondervraagden tijdens de covid-crisis videoconferencing als contact- en informatiekanaal met verzekeraars en makelaars. Ze geven aan daar opnieuw gebruik van te willen maken.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat ongeveer een derde van de ondervraagde consumenten bereid is zijn auto- en/of woonverzekering online te regelen. In 2018 was dat nog maar circa een vijfde.EY verwacht dat de Belgen hun verzekeringsproducten steeds meer digitaal aanschaffen. Voorlopig blijft het online aankopen via pc of laptop overheersen, maar de smartphone wint vooral bij jongeren aan belang. Opvallend is dat Vlamingen minder geneigd zijn online te kopen, en ook minder belang hechten aan de prijs. Ten slotte ontdekte een op de vijf ondervraagden tijdens de covid-crisis videoconferencing als contact- en informatiekanaal met verzekeraars en makelaars. Ze geven aan daar opnieuw gebruik van te willen maken.