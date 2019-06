Belfius Insurance, de verzekeringspoot van Belfius Bank & Verzekeringen, en zijn aandeelhouder, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), hebben meer dan 3 procent van het kapitaal van het Waalse bedrijf IBA (Ion Beam Applications) in handen. Dat melden ze in een persbericht.

IBA is gespecialiseerd in toestellen om kanker te diagnosticeren en te behandelen. Het beursgenoteerde bedrijf is op dertig jaar uitgegroeid tot een wereldleider in protontherapie, een technologie die wordt beschouwd als de meest geavanceerde vorm van radiotherapie die momenteel beschikbaar is.

'Onze participatie in het kapitaal van IBA sluit perfect aan bij onze strategie om de Belgische economie te ondersteunen en te financieren, en onze doelstelling om een gediversifieerde portefeuille aan te houden', zegt Frédéric Van der Schueren, CFO van Belfius Insurance. 'Belfius Verzekeringen is trots een van de Belgische technologiekampioenen te steunen die onder meer actief is in de strijd tegen kanker.'

'Voor IBA is het erg waardevol om te kunnen rekenen op Belgische partners die onze waarden delen en ons op langere termijn ondersteunen', zegt Olivier Legrain, CEO van IBA. 'Zo kunnen we blijven innoveren om spitstechnologieën te ontwikkelen in de strijd tegen kanker en onze onbetwiste leiderspositie op onze markten te behouden'

IBA stelt wereldwijd ongeveer 1.400 mensen tewerk