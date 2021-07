Verzekeraar AXA start een samenwerking met Legentic om via het platform "Sjerlok" gestolen voertuigen en voorwerpen digitaal op te sporen en te herenigen met te verzekerde. Het gaat volgens AXA om een primeur voor België.

'De testfase is nu achter de rug, nu kunnen we de technologie volop in de praktijk inzetten. De klant moet niets bijbetalen', zegt AXA-woordvoerder Gianni De Muynck. 'De tool dient in de eerste plaats om gestolen wagens terug te vinden, aangezien wagens het vaakst gestolen worden. Verzekerde gestolen wagens worden automatisch ingevoerd in de tool, bij andere voorwerpen hanteren we een minimumwaarde van 5.000 euro. Voor die voorwerpen vragen we ook een schriftelijke toestemming van de klant.' Volgens AXA en Legentic worden er in een normaal jaar ongeveer 1.500 inbraken gepleegd in wagens, in 250 gevallen gaat het om een volledige diefstal.

Wanneer een gestolen wagen of voertuig wordt ingevoerd op Sjerlok, wordt er drie jaar lang naar gezocht. 'Binnen het eerste jaar is er een slaagkans van 15 procent, in het tweede en derde jaar komt daar nog eens 7 procent bij. We landen dus op een slaagpercentage van 20 à 25 procent, dat is toch een hoog percentage aangezien de verzekerde er meestal van uitgaat dat hij zijn gestolen voertuig of voorwerp nooit meer terug ziet', zegt De Muynck.

Drie pijlers

De digitale opsporing via Sjerlok steunt op drie pijlers om objecten te lokaliseren: de track-and-tracesystemen die in de wagens ingebouwd zijn, het geautomatiseerd zoeken naar objecten via een profiel op Europese verkoopwebsites, forums en sociale media en een intern team van experts dat informatie deelt via het platform in samenwerking met publieke en privépartners in grote delen van Europa, Afrika en Azië.

Legentic werkt in de buurlanden samen met andere verzekeraars, bijvoorbeeld met Delta Lloyd in Nederland. 'En ook in België staat de deur open voor andere verzekeraars', benadrukt de woordvoerder nog.

In 2020 vond Sjerlok in de verschillende landen 147 objecten terug, ter waarde van meer dan 3,5 miljoen euro. In België werden tijdens de testfase die eind vorig jaar werd opgestart al 20 dossiers opgelost. Zo werd er bijvoorbeeld een duur met de hand gemaakt Engels servies teruggevonden in Engeland.

