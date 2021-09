AXA België realiseerde in de eerste zes maanden van dit jaar een stabiele omzet en een licht hogere operationele winst. Maar de overstromingen in Wallonië zullen de resultaten in de tweede jaarhelft negatief beïnvloeden, waarschuwt de nieuwe CEO Etienne Bouas-Laurent.

AXA is in België de marktleider in schadeverzekeringen. "De overstromingen midden juli in Wallonië hebben veel van onze klanten getroffen", geeft Etienne Bouas-Laurent toe. De Fransman staat sinds begin juli aan het hoofd van de Belgische activiteiten van AXA.

...

AXA is in België de marktleider in schadeverzekeringen. "De overstromingen midden juli in Wallonië hebben veel van onze klanten getroffen", geeft Etienne Bouas-Laurent toe. De Fransman staat sinds begin juli aan het hoofd van de Belgische activiteiten van AXA.Bouas-Laurent ging ter plaatse en was onder de indruk van de vernietigende kracht van het water en van de menselijke tragedie erop volgde: "Sommige klanten zijn alles kwijt. Hun huis zal nog meerdere maanden onbewoonbaar zijn. De mensen zijn getekend. Daarom hebben we meteen ook in psychologische bijstand voorzien."De CEO van AXA België beklemtoont dat zijn maatschappij er alles aan doet om de klanten en makelaars op het terrein te blijven ondersteunen: "Wij engageren ons voor de lange termijn. De heropbouw zal nog een hele tijd duren".Maar voor een precieze inschatting van de impact op de resultaten van AXA België is het volgens hem nog te vroeg, omdat heel wat expertises nog moeten worden uitgevoerd. Hij verwacht in elk geval "een significante impact voor alle Belgische verzekeraars". Eerder raamde de AXA-groep de uit te keren schade voor de overstromingen in Duitsland, België en enkele andere landen op 400 miljoen euro. Er werd geen apart cijfer voor ons land gegeven.Tijdens de eerste zes maanden van 2021 zette AXA België een solide prestatie neer. De omzet bleef vrijwel stabiel op 1,82 miljard euro. In schadeverzekeringen was er een toename van de premie-inkomsten met 3,1 procent tot 1,13 miljard euro. De groei situeerde zich meer uitgesproken bij zelfstandigen en ondernemingen (+5,2%) dan bij particulieren (+2%).In levensverzekeringen daalde de omzet met 7,4 procent tot 587 miljoen euro. Dat schrijft AXA toe aan een grote eenmalige premie in groepsverzekeringen die in 2020 geboekt werd. Levensverzekeringen voor zelfstandigen en overlijdensverzekeringen gelieerd aan vastgoed zitten volgens de maatschappij in de lift, net zoals gezondheidsverzekeringen. "Ik ben tevreden omdat alle strategisch belangrijke activiteiten groeien", aldus Bouas-Laurent.Het operationeel resultaat steeg in de eerste jaarhelft met 5,4 procent tot 192 miljoen euro. De hoogste bijdrage komt van de levensverzekeringen (109 miljoen euro). In schadeverzekeringen bleef het operationeel resultaat stabiel op 78 miljoen euro.