Assuralia: 'Autoverzekering is goedkoper geworden'

Patrick Claerhout redacteur bij Trends

Rekening houdend met de inflatie is een autoverzekering in België de voorbije jaren goedkoper geworden. Dat zegt de sectorfederatie van verzekeraars Assuralia. Een autoverzekering kost in ons land gemiddeld 300 euro per jaar.

Hans De Cuyper, voorzitter van sectorvereniging Assuralia © belga

Het aantal schadegevallen in het verkeer daalt al enkele jaren langzaam maar zeker. De schadefrequentie is in tien jaar gezakt van 8 tot 5,9 procent. Dat betekent dat vorig jaar 5,9 procent van de Belgen een verkeersongeval had. Ook de gemiddelde schadelast is afgenomen van 3513 euro in 2017 naar 3390 euro vorig jaar.

