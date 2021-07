Het aandeel van Ageas, de verzekeringsholding boven AG Insurance, verliest vandaag meer dan 4 procent van zijn waarde. Ook KBC moet een paar stappen achteruit.

De sectorfederatie Assuralia schat dat de schade van de overstromingen in België zal oplopen tot meer dan 150 miljoen euro. Daarmee zou het record van 2016 worden gebroken, toen er voor 143 miljoen euro schade door overstromingen werd opgemeten en er 27.000 aangiften gebeurden. Het is op dit moment nog een beetje koffiedik kijken wat de impact op het resultaat van de verzekeraars zal zijn. Zij kunnen op hun beurt een deel van de schade verhalen op herverzekeraars. Dat is ook de reden waarom het aandeel van Munich Re bijna 5 procent moest prijsgeven vandaag.

De consultant AON vreest dat de schade voor heel Europa, met name in België, Duitsland en Nederland, verschillende miljarden zal bedragen. Het zal een dure zaak worden voor verzekeraars, na al een zwaar stormseizoen in juni. Het zou een van de duurste overstromingen ooit voor verzekeraars kunnen worden. Maar een groot deel van de schade is niet verzekerd. In Duitsland zou meer dan de helft van de eigendommen niet verzekerd zijn tegen overstromingen.

In België is een dekking tegen natuurrampen zoals overstromingen sinds 2007 een verplicht onderdeel van de brandverzekering. Naar schatting 90 à 95 procent van de mensen heeft een brandverzekering, die de schade aan de woning en doorgaans ook de schade aan de inboedel dekt.

De Belgische beursgenoteerde verzekeraar Ageas was met een verlies van 4,5 procent vandaag de grootste verliezer in de Bel-20 en ook een van de grootste verliezers in Europa. Dochter AG Insurance is de grootste speler in brandverzekeringen in België, maar de bijdrage van levensverzekeringen in het resultaat van de groep is bijna dubbel zo groot als de bijdrage van de niet-levensverzekeringen.

"Het afgelopen boekjaar vertegenwoordigde de Belgische thuismarkt ongeveer een derde van de totale bruto premie-inkomsten. Ongeveer een derde daarvan was afkomstig van niet-levensverzekeringen zoals brandverzekeringen en autoverzekeringen. Ageas heeft via AG Insurance ongeveer een vierde van de Belgische verzekeringsmarkt in handen, maar is in Nederland en Duitsland niet actief", weet Jasper Thysens, analist van Dierickx Leys Private Bank. "Het is afwachten hoe hoog de eindfactuur voor de verzekeraars zal oplopen, al spreken we toch meteen over enkele honderden miljoenen. Weet dat de schade door de stormen Dennis en Ciara vorig jaar ook al snel opliep tot meer dan 200 miljoen voor de hele Belgische verzekeringssector, al is het type noodweer natuurlijk niet geheel vergelijkbaar."

Over de lange termijn maakt de analist zich geen zorgen over Ageas. "De groep heeft met een Solvency-II ratio van 195 procent voldoende kapitaalbuffers. Een Solvency II-ratio van 100 procent betekent dat een verzekeraar zijn verplichtingen ten opzichte van de verzekerden voor de komende twaalf maanden kan nakomen met een waarschijnlijkheid van 99,5 procent. Verder heeft de verzekeraar ook een goede geografische spreiding met een aanwezigheid in twaalf landen, waarbij Azië een steeds belangrijkere rol speelt."

Ook KBC Groep verloor bijna 3 procent. De bank-verzekeraar leed ook onder de vrees voor meer economische malaise, die banken onder meer kunnen voelen via wanbetalingen op leningen. Alhoewel het Verenigd Koninkrijk Freedom Day vierde, was er voor beleggers weinig reden om te vieren. In Nederland wordt thuiswerken weer de norm en in Melbourne (Australië) wordt de lockdown verlengd. Het zijn maar enkele symptomen van de deltavariant van het coronavirus, die roet in het eten gooit bij wat de grote heropening van de economie had moeten worden.

De staaltechnologiegroep Bekaert verloor als hyperconjunctuurgevoelig Belgisch aandeel 4,5 procent. Nochtans stuurde de groep deze ochtend een persbericht uit om aan te kondigen dat de omzet 30 procent hoger zal liggen over de eerste jaarhelft dan in dezelfde periode vorig jaar.

Lagere olieprijs

De Europese beurzen gaven vandaag 2 à 3 procent prijs. De olieprijs ging in de loop van de dag meer dan 6 procent lager, tot 67 dollar voor een vat Brent-olie uit de Noordzee. De OPEC+-landen - dat zijn de OPEC-landen plus de olieproducerende landen die zich rond Rusland groeperen - hebben afgesproken dat ze vanaf augustus de productie met 400.000 vaten per dag opschroeven tot eind september 2022.

"Lagere olieprijzen zorgen altijd voor een reactie op de rentemarkten, omdat het de verwachting voedt dat de inflatie mogelijk wat kan afstompen", stellen de economen van KBC. Het is dus niet puur de vlucht naar veiligheid die de Amerikaanse en de Duitse tienjaarsrente lager duwde vandaag.

