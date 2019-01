Aantal 'onverzekerbare' automobilisten stijgt licht in 2018

Een autoverzekering is verplicht in ons land, maar voor sommigen moeilijk te krijgen. Wie meerdere ongevallen heeft veroorzaakt, kan in de realiteit vaak geen verzekering meer krijgen of alleen tegen erg hoge tarieven.

Sinds 2003 kunnen automobilisten die door drie of meer verschillende verzekeringsmaatschappijen geweigerd zijn, of bij wie de premie te hoog is opgelopen na meerdere ongevallen, terecht bij het Tariferingsbureau. Deze organisatie helpt hen correcte verzekeringsvoorwaarden en premies vast te leggen. Belangrijke criteria bij deze analyse zijn het vermogen van de auto, leeftijd van de bestuurder en schadeverleden.

In het gebroken boekjaar 2017-2018 werden 39.424 aanvragen bij het Tariferingsbureau ingediend, een stijging van 1,1 procent. Hoewel het aantal blijft stijgen, begint de stijgende lijn van de voorbije jaren meer en meer uit te vlakken. In de voorafgaande jaren werd telkens een veel hogere stijging vastgesteld: 27,4 procent (2013-2014), 13,5 procent (2014-2015), 9,9 procent (2015-2016) en 6,5 procent (2016-2017).

Steeds meer mensen dienen hun aanvraag in via het online-platform BTONLINE. 86,2 procent van de aanvragen in 2018 kwam er via BTONLINE, tegenover 83,1 procent in 2016-2017. Van alle aanvragen werden 37.216 tariferingen uitgeschreven, een stijging van 1,2 procent. Hier kwamen 30.375 contracten bij verzekeringsmaatschappijen uit voort. Vergeleken met vorig jaar stijgt dit cijfer met 3 procent.