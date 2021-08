De klanten van Belfius hebben door de zware overstromingen van midden juli in het oosten van België voor zo'n 100 miljoen euro schade aangegeven. Het gaat om een schatting, op basis van de momenteel ingediende claims, verklaarde Dirk Vanderschrick, topman van Belfius Insurance, vrijdag in de marge van de halfjaarresultaten. Het cijfer is dus nog niet definitief.

Belfius heeft een groot deel herverzekerd, waardoor de netto-impact voor de bankverzekeraar op zo'n 35 miljoen euro uitkomt.

Belfius telde zo'n 5.000 getroffen klanten van de watersnood. In het overgrote deel van de claims (94 procent) gaat het om schade aan woningen. Zes procent betreft schade aan voertuigen. 'Alles wat verzekerd is, zal worden vergoed', verzekerde Vanderschrick. De bank heeft een aantal uitzonderlijke maatregelen genomen na de ramp, zoals uitbreiding van de contacturen. In tien van de meest getroffen dorpen ging men ter plaatse om naar de bewoners te luisteren.

Vanderschrick verwacht niet meteen een effect van de ramp op de prijs van de brandverzekeringspolissen. 'Dat is vandaag nog niet aan de orde. Verzekeraars passen hun prijzen niet aan op basis van één evenement', klonk het. Maar volgens hem moet de sector op lange termijn wel lessen trekken uit de ramp: 'Wat moet gedekt worden? Kunnen we onze contracten nog duidelijker opstellen? En ook, moet een brandverzekering misschien verplicht worden?'

