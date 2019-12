Het vertrouwen van de Belgische consument is na twee maanden stijging opnieuw gedaald in december. De vertrouwensbarometer staat terug op het peil van oktober, zo meldt de Nationale Bank woensdag.

De indicator van het consumentenvertrouwen strijkt neer op -8, na een score van -6 in november. 'De verbetering van het consumentenvertrouwen, die zich vorige maand in alle componenten van de indicator voordeed, werd deze maand volledig tenietgedaan door een vrijwel gelijke beweging in omgekeerde zin', zegt de Nationale Bank daarover.

Zo zijn de vooruitzichten van de Belg over de macro-economische ontwikkelingen na een opleving in oktober en november opnieuw verslechterd. Enerzijds daalden de verwachtingen over de algemene economische situatie, anderzijds steeg opnieuw de bezorgdheid over een stijging van de werkloosheid in de komende twaalf maanden.

Zelf verwachten de gezinnen deze maand 'aanzienlijk minder' te zullen sparen. Die deelindicator noteert op -5, het is al van februari (-8) geleden dat de score nog slechter was. Tot slot bleven de vooruitzichten van de huishoudens voor hun financiële situatie sinds oktober onveranderd.