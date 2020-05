Vlaams parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) stelt voor om het Vlaamse pakket aan economische maatregelen te versterken met de verruiming van de winwinlening en het aanmoedigen van kapitaalparticipaties in kleine ondernemingen.

Zowel op federaal als op Vlaams niveau zijn al heel wat economische steunmaatregelen uitgewerkt om bedrijven door de coronacrisis te helpen loodsen. Maar naast maatregelen op korte termijn, zijn er ook maatregelen nodig die een impact hebben op de middellange termijn, zegt Vlaams parlementslid Andries Gryffroy.

Dat zou volgens Gryffroy bijvoorbeeld kunnen door het verruimen van de huidige winwinlening, een achtergestelde lening waarmee particulieren aangemoedigd worden geld uit te lenen aan kmo's die financiële steun kunnen gebruiken. Die is vooral bedoeld om de zaak van een vriend, familielid of kennis een duwtje in de rug te geven. Gryffroy stelt daarom voor om de criteria te verruimen: een langere looptijd, hogere maximale leenbedragen en een hoger belastingkrediet.

De bestaande winwinlening gaat over geld (ont)lenen. 'Een dergelijk concept om te participeren in het kapitaal van bijvoorbeeld een kmo is er niet echt', aldus Gryffroy. 'Waarom roepen we, naast de winwinlening, niet ook het winwinkapitaal in het leven? Op die manier kunnen particulieren kapitaal ter beschikking stellen aan kmo's.'

Daarnaast roept Gryffroy de Vlaamse regering op om, naast het bestaande federale kader voor tax shelters, een regeling uit te werken 'voor alle andere kmo's die bijkomend kapitaal nodig hebben in functie van hun transitie post-corona'.

Zowel op federaal als op Vlaams niveau zijn al heel wat economische steunmaatregelen uitgewerkt om bedrijven door de coronacrisis te helpen loodsen. Maar naast maatregelen op korte termijn, zijn er ook maatregelen nodig die een impact hebben op de middellange termijn, zegt Vlaams parlementslid Andries Gryffroy. Dat zou volgens Gryffroy bijvoorbeeld kunnen door het verruimen van de huidige winwinlening, een achtergestelde lening waarmee particulieren aangemoedigd worden geld uit te lenen aan kmo's die financiële steun kunnen gebruiken. Die is vooral bedoeld om de zaak van een vriend, familielid of kennis een duwtje in de rug te geven. Gryffroy stelt daarom voor om de criteria te verruimen: een langere looptijd, hogere maximale leenbedragen en een hoger belastingkrediet.De bestaande winwinlening gaat over geld (ont)lenen. 'Een dergelijk concept om te participeren in het kapitaal van bijvoorbeeld een kmo is er niet echt', aldus Gryffroy. 'Waarom roepen we, naast de winwinlening, niet ook het winwinkapitaal in het leven? Op die manier kunnen particulieren kapitaal ter beschikking stellen aan kmo's.'Daarnaast roept Gryffroy de Vlaamse regering op om, naast het bestaande federale kader voor tax shelters, een regeling uit te werken 'voor alle andere kmo's die bijkomend kapitaal nodig hebben in functie van hun transitie post-corona'.