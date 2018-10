Vermogen dollarmiljardairs steeg nog nooit zo fors

Volgens de berekeningen van UBS en PwC waren er in 2017 wereldwijd 2.158 dollarmiljardairs, in 43 landen. Een jaar eerder waren het er nog maar 1.979. Hun totale vermogen steeg met 1.400 miljard dollar op een jaar tijd. Elke miljardair heeft een vermogen van gemiddeld 4,1 miljard dollar. De studie houdt rekening met onder meer de ondernemingen van de betrokkenen, aandelen in bedrijven, privaat vastgoed en kunstverzamelingen.

China

Hoewel het grootste deel van het miljardairsvermogen nog altijd in de Amerikaanse regio zit (3.100 miljard dollar, +12 procent), komt de groei vooral vanuit China. Daar werden nu 373 dollarmiljardairs geteld, tegen 318 het jaar ervoor en 16 in 2006. Op een jaar tijd groeide hun vermogen met liefst 39 procent, tot 1.120 miljard dollar. De Chinese miljardair is gemiddeld 55 jaar, bijna 10 jaar jonger dan het wereldwijde gemiddelde.

China is ook een belangrijke factor in de trend van de selfmade-miljardairs. Steeds vaker komen er nieuwe namen in de lijst, van mensen die het op eigen kracht tot in het exclusieve clubje schopten. Van de 332 nieuwkomers in 2017, waren er 199 zogenaamde selfmade-miljardairs, van wie er 89 uit China komen. 'Het voorbije decennium hebben Chinese miljardairs enkele van 's werelds grootste en meest succesvolle ondernemingen gecreëerd', stelt Josef Stadler van UBS.

'Maar dat is nog maar het begin. De omvangrijke bevolking van China, gecombineerd met technologische innovatie, productiviteitsgroei en overheidssteun, bieden ongeziene mogelijkheden voor om bedrijven uit te bouwen en de levens van mensen ten goede te veranderen.'

Het vermogen van de rijkste Europeanen steeg in 2017 met 19 procent tot 1.900 miljard dollar, vooral dankzij een gunstigere euro-dollarwisselkoers. Het aantal miljardairs nam er met 4 procent toe tot 414.