'Grote vakantiewoningen kunnen al veertien maanden niet verhuurd worden, op juli 2020 na. Dat is lang en er is geen perspectief.' Renaat Acke, bestuurder bij hypotheek.winkel en Akkernest, prijst zichzelf gelukkig. Hij heeft nog een andere baan en reserves, wat niet elke verhuurder van vakantiewoningen kan zeggen.

Kunt u aan kleinere groepen verhuren?

RENAAT ACKE. "De overheid beperkt de vrijheid van mensen tot hun gezin, gemiddeld twee volwassenen met twee kinderen, aangevuld met een of twee andere mensen. Dat betekent: een infrastructuur voor 24 mensen ter beschikking stellen aan een vijf of zes mensen. Je moet het volledige gebouw onderhouden en van energie voorzien. Dat lukt dus niet.ACKE. "Ja. Maar de overheid meet met twee maten en gewichten. De horeca en de fitness kunnen binnenkort weer open, mits voorzorgen: ventilatie, een negatieve test, registratie voor contactopsporing,... Dat kan ook bij vakantiewoningen."ACKE. "We hebben de poetshulp op tijdelijke werkloosheid gezet. Bij een omzetverlies van 60 procent vergoedt de overheid iets. Wij hebben 50 procent minder omzet, omdat we nog andere inkomstenbronnen hebben die we niet willen droogleggen. De kostprijs om zo'n gebouw neer te zetten, is niet min. Wij zijn in april 2017 gestart met het verhuren van Akkernest en de leningen van de nieuwbouw lopen gewoon door. Uitstel van betaling vragen kan, maar staat niet goed als je in de toekomst nog investeringen wil doen. Dat lijkt me kortetermijndenken."